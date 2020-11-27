



Также, по его словам, победа революции в Беларуси — национальный интерес Польши. Это практически цитата заявления польского премьер-министра, утверждает Лукашенко.





По его словам, Польша хотела обвалить экономику Беларуси. По информации, которую ему якобы передали спецслужбы, польские власти хотели убедить Турцию, Грецию, Азербайджан и Армению «не экспортировать продовольствие из-за опасности коронавируса».





Якобы в сентябре Польша считала, что изменить ситуацию в Беларуси военными силами пока нельзя, но нужно быть готовой к этому.





Напомним, ранее Лукашенко перебрасывал войска на границу с Польшей. Тогда он заявлял, что оппоненты хотят «напрячь» белорусских силовиков на внешней границе.







