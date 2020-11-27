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Договорился! Лукашенко заявил, что Польша хочет создать армию для его свержения...

Лукашенко заявил, что Польша просит НАТО создать отдельную армию для борьбы с белорусской властью. Эти данные он якобы получил от КГБ.


Также, по его словам, победа революции в Беларуси — национальный интерес Польши. Это практически цитата заявления польского премьер-министра, утверждает Лукашенко. 

По его словам, Польша хотела обвалить экономику Беларуси. По информации, которую ему якобы передали спецслужбы, польские власти хотели убедить Турцию, Грецию, Азербайджан и Армению «не экспортировать продовольствие из-за опасности коронавируса».

Якобы в сентябре Польша считала, что изменить ситуацию в Беларуси военными силами пока нельзя, но нужно быть готовой к этому.

Напомним, ранее Лукашенко перебрасывал войска на границу с Польшей. Тогда он заявлял, что оппоненты хотят «напрячь» белорусских силовиков на внешней границе.
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