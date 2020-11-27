В интернет попало видео изнутри автозака и погоня от лица силовика

Каким образом записи, опубликованные в телеграм-канале By_Pol, попали в широкий доступ, неизвестно.













Как пишет TUT.BY , первое видео снято в автозаке. Дату съемки сложно определить, но все происходит не раньше октября — все задержанные люди в теплой одежде. В салоне находятся 7−10 силовиков. В автозак приводят все новых и новых задержанных мужчин, в итоге их там оказывается больше десятка.





Большинство стоят на коленях на полу. Между собой про одного из задержанных силовики говорят, что у него бинты на руках и он ходил с флагштоком-удочкой.





Затем приводят мужчину, который, судя по голосу, уже пострадал. Он эмоционально спрашивает: «Зачем меня ломать, я же ничего не делаю?» Его бьют дубинкой двое силовиков — тот стонет и говорит, что ему больно.





В следующем отрывке автозак уже едет, а один из сотрудников правоохранительных органов начинает «беседовать» с избитым задержанным. Когда тот опускает глаза, сотрудник с помощью дубинки поднимает его голову, говоря при этом несколько раз: «Нормально было прыгать?»





Когда тот уточняет, куда прыгать, омоновец задает вопрос: «Куда ты прыгал? А чего руки завязаны и краской политы?» Дальше в течение поездки силовик продолжает «общаться» с задержанным, несколько раз бьет его по голове и лицу, а его коллеги изучают содержимое телефонов других мужчин, угодивших в автозак.





Второе видео, судя по ракурсу, снято нагрудной камерой одного из сотрудников милиции в районе столичного Центрального РУВД. На нем есть дата — 25 октября. Тогда, судя по заявлениям представителей МВД, на здание было совершено нападение со стороны протестующих.





Можно наблюдать, как из колонны протестующих в сторону милиции светят мощные лазерные указки, однако открытого противостояния не наблюдается. Отрывки из этого или подобных видео использовали правоохранительные органы в сюжетах о событиях того дня: силовики бросают светошумовые гранаты и начинают двигаться в сторону протестующих, также слышны звуки, похожие на выстрелы. Когда они приближаются к людям, слышны требования лечь.





Третье видео снято 1 ноября после 14 часов (это можно понять по плашке с датой и временем в нижнем правом углу). Запись сделана между станциями метро «Московская» и «Восток», в кадр попадает здание Национальной библиотеки. Именно в этом районе в этот день сообщалось о задержаниях.





В то воскресенье протестующие пытались дойти маршем до Куропат. Сотрудники ОМОНа находятся в машине милиции (в руках у одного можно увидеть предмет, похожий на перцовый баллончик), за рулем человек в форме ДПС.





Машина пытается догнать протестующих, люди согласовывают свои действия по рации. Затем машина останавливается, силовики выбегают из нее и помогают поймать разбегающихся людей.





Они жестоко задерживают парня, сажают его в салон машины, осыпая при этом бранью — тот стонет от боли. Телефон у парня забрали, грубо спрашивают, что в рюкзаке. Примечательно, что задержанный вежливо просит у сотрудника милиции: «Позвольте, я сниму».







