



Под журналистским прикрытием Умеренков проработал в Нью-Йорке с 2001-го по 2006 год. На сайте "КП" сохранились его материалы из США в духе передовиц советских газет: "В Америке убили еще одного русского ребенка", "США изгоняют 50 российских дипломатов", "У них шатается доллар". В 2006-м Умеренков перешел в "Известия", а через год его пригласили в администрацию президента – курировать страны Балтии, отмечено в расследовании.





"Судя по регалиям, карьера Умеренкова развивалась успешно: в 2009 году [президент РФ] Дмитрий Медведев присвоил звание действительного государственного советника III класса, в 2013 году Умеренкову запретили въезд в Литву, а в апреле 2015-го [президент РФ] Владимир Путин наградил Умеренкова орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени – за "заслуги в обеспечении деятельности администрации президента РФ и многолетнюю безупречную государственную службу", – сообщили журналисты.





По информации "Досье", в 2015 году Умеренков координировал кампанию в СМИ по дискредитации президента Литвы Дали Грибаускайте. В статьях говорилось, что в молодости она якобы была завербована КГБ, а затем стала "агентом глубокой закладки" и связным между ЦРУ и ФСБ. Никаких подтверждений этого не было, в качестве источника упоминался бывший сотрудник международного отдела ЦК КПСС, пожелавший остаться анонимным.





"Досье" пишет, что в отделе АП, курировавшем страны Балтии, был список политиков и журналистов, которых могли использовать для сбора информации и пропагандистских акций. В Эстонии в список "перспективных людей" внесли 19 человек, в Латвии – девять, а в Литве – семь.