+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Лукашенко заявил, что настало время ему "повстречаться с глазу на глаз" с Си Цзиньпином

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что намерен в ближайшее время встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином.

"Настало время нам повстречаться с глазу на глаз, поговорить по существенным, очень важным вопросам, которые касаются не только Беларуси, но больше всего Китая", - сказал Лукашенко во время неформального общения с послом Китая Се Сяоюном после церемонии вручения верительных грамот во вторник в Минске.

 

Президента цитирует близкий к пресс-службе главы государства телеграм-канал "Пул первого"

 

"Надо подумать, как мы это сделаем в ближайшее время", - добавил Лукашенко, пишет interfax.by

 

Перед этим, передает "Пул первого", посол передал президенту Беларуси наилучшие пожелания от Си Цзиньпина.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Владимир Подгол
К обрезанию священников на Рождество - готовы?
Михаил Пастухов
Референдум-96 и его последствия
Анатолий Лебедько
Мы запускаем спонсорство!
Александр Томкович
Протесты не сдулись. “Стокгольмский синдром в...
Павел Знавец
Война с исчадием ада.
Александр Волчанин
Чернобыльцы готовы к диалогу. Не готовы чиновники...
Людмила Мирзаянова
ПУСТЬ НАУКА ВЗДРОГНЕТ!


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]