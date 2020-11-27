Лукашенко заявил, что настало время ему "повстречаться с глазу на глаз" с Си Цзиньпином
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что намерен в ближайшее время встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином.
"Настало время нам повстречаться с глазу на глаз, поговорить по существенным, очень важным вопросам, которые касаются не только Беларуси, но больше всего Китая", - сказал Лукашенко во время неформального общения с послом Китая Се Сяоюном после церемонии вручения верительных грамот во вторник в Минске.
Президента цитирует близкий к пресс-службе главы государства телеграм-канал "Пул первого"
"Надо подумать, как мы это сделаем в ближайшее время", - добавил Лукашенко, пишет interfax.by
Перед этим, передает "Пул первого", посол передал президенту Беларуси наилучшие пожелания от Си Цзиньпина.
11:54 27/11/2020
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