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Трамп согласился уйти

Президент США Дональд Трамп в четверг, 26 ноября, заявил, что покинет Белый дом, если коллегия выборщиков проголосует за его соперника на президентских выборах демократа Джо Байдена.


"Я уйду, и вы это знаете", - заявил Трамп, впервые после выборов 3 ноября ответивший на вопросы журналистов, передает DW.

В то же время он подчеркнул, что если выборщики проголосуют за Байдена, то это будет ошибкой, так как на выборах происходило "массовое мошенничество".

Описывая выборы, Трамп отметил, что они проходили "как в стране третьего мира", где учитывались даже голоса уже умерших избирателей. В фальсификациях он обвинил своих соперников из Демократической партии. "Весь мир смотрит и смеется над нашим избирательным процессом. Это очень грустно", - сказал Трамп.

Поворот в поведении Трампа, до этого отрицавшего возможность своего поражения, произошел 23 ноября. Тогда он неожиданно поддержал решение Управления по общим вопросам администрации США начать процедуру передачи президентской власти в стране.
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