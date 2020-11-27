Трамп согласился уйти





"Я уйду, и вы это знаете", - заявил Трамп, впервые после выборов 3 ноября ответивший на вопросы журналистов, передает DW.





В то же время он подчеркнул, что если выборщики проголосуют за Байдена, то это будет ошибкой, так как на выборах происходило "массовое мошенничество".





Описывая выборы, Трамп отметил, что они проходили "как в стране третьего мира", где учитывались даже голоса уже умерших избирателей. В фальсификациях он обвинил своих соперников из Демократической партии. "Весь мир смотрит и смеется над нашим избирательным процессом. Это очень грустно", - сказал Трамп.





Поворот в поведении Трампа, до этого отрицавшего возможность своего поражения, произошел 23 ноября. Тогда он неожиданно поддержал решение Управления по общим вопросам администрации США начать процедуру передачи президентской власти в стране.