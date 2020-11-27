Мацкевич: «Всё сказанное на встрече Лаврова с Лукашенко, может быть использовано против нас»
26 ноября в Минск прибыл глава МИД России Сергей Лавров. В планах визита значится встреча с Александром Лукашенко.
Эксперты полагают, что глава внешнеполитического ведомства России привез белорусскому политику «привет» от Владимира Путина. Якобы, Лукашенко «сорвался с цепи» и перестал выполнят взятые на себя обязательства по выводу страны из политического кризиса. В частности, речь идет о проведении конституционной реформы и объявлении досрочных президентских выборов, пишет udf.by
Своими мыслями на эту тему делится в Фейсбуке и философ-методолог и политический аналитик Владимир Мацкевич:
«До Лаврова шесть рукопожатий, как до каждого землянина.
Передайте ему кто-нибудь, что ничего из того, что подпишет самозванец и узурпатор, не имеет законной силы. Это будет «филькина грамота».
Даже если он завтра подпишет декрет о признании БЧБ-флага государственным и запретит КЗ, это всё равно будет беззаконием.
Ну, а мы все должны помнить, что всё сказанное на встрече Лаврова с Лукашенко, может быть использовано против нас».
10:25 27/11/2020
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