Эксперты полагают, что глава внешнеполитического ведомства России привез белорусскому политику «привет» от Владимира Путина. Якобы, Лукашенко «сорвался с цепи» и перестал выполнят взятые на себя обязательства по выводу страны из политического кризиса. В частности, речь идет о проведении конституционной реформы и объявлении досрочных президентских выборов, пишет udf.by

Своими мыслями на эту тему делится в Фейсбуке и философ-методолог и политический аналитик Владимир Мацкевич:





«До Лаврова шесть рукопожатий, как до каждого землянина.





Передайте ему кто-нибудь, что ничего из того, что подпишет самозванец и узурпатор, не имеет законной силы. Это будет «филькина грамота».





Даже если он завтра подпишет декрет о признании БЧБ-флага государственным и запретит КЗ, это всё равно будет беззаконием.





Ну, а мы все должны помнить, что всё сказанное на встрече Лаврова с Лукашенко, может быть использовано против нас».



