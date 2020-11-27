



Сунгоркин заявил, что стоит обратить внимание на такую вещь, "которую все изощренные люди заметили. Когда Лавров сел с Макеем, министром иностранных дел Беларуси, и с Лукашенко, он говорит (в переводе на обычный русский): «Александр Григорьевич, вы же много о чем договорились с Владимиром Владимировичем в Сочи. Хорошо бы и о них поговорить, и очень хорошо, чтобы они выполнялись». И я думаю, когда выгнали всю прессу, всех лишних из зала, скорее всего, они стали разбирать кучу историй про то, как будет реализовываться (и будет ли реализовываться) некий план выхода из кризиса.





Вот что я заметил. Александр Григорьевич вчера или позавчера принимал послов. И показали по пресловутому каналу «Пул первого» (это официальный канал пресс-службы президента) страшно интересный разговор с китайцем. Лукашенко говорит: «Настало время нам повстречаться с глазу на глаз и поговорить по существенным, очень важным вопросам, которые касаются не только Беларуси, но, прежде всего, Китая. Очень важным. Поэтому подумайте, как мы это сделаем в ближайшее время»





То есть начинается тот самый разговор: на колу висит мочало, начинай сначала. Когда Александра Григорьевича всё прижало очень сильно в Беларуси, он, помните, растекался мыслью в Сочи, рассуждал, что только Россия. Сейчас он начинает снова про многовекторность. А как звучат интересно эти слова, которые он сказал: «Это очень важно не только для Беларуси, но и для Китая». Так что, я думаю, когда они закрылись уже с Макеем, мне кажется, начался более интересный разговор, что все-таки с Китаем…





- Владимир Николаевич, получается, он уже настроился, если Россия отворачивается, если Россия его бросила в момент протестов и он сам там как-то спасался, идти строить новое союзное государство с Китаем, так, что ли?





- Нет, ты аполитично рассуждаешь, аполитично. Тебя далеко унесло. Во-первых, я глубоко убежден, что, если бы не однозначная формулировка президентом России Путиным того, что мы поддерживаем Лукашенко, я подозреваю, что он бы уже не был бы на эту минуту руководителем Беларуси. Моя версия такая. Потому что все-таки власть оказалась в очень сложной ситуации. Это и экономическая, политическая и т.д. И так как, объективно, страна сильно зависит от России, тут от позиции России зависело очень много. Это первое. Как раз именно Лукашенко мы поддержали.





Второе. Александр Григорьевич, весь рисунок его политики такой, что (ну, можно в принципе его понимать и расшифровывать так), для Лукашен – Лукашенко превыше всего. Он много лет нас регулярно водит за нос, причем, часто это даже оправдано, он как бы защищает интересы своей страны. Хотя сейчас уже не поймешь – он за страну или лично за спасение своей власти? Мне кажется, что стратегически надо бы ему аккуратно куда-то уйти, но обеспечить нормальную преемственность власти, ничего в этом такого позорного и страшного нет, такое бывало, и много раз. И мне кажется, как раз они с Лавровым должны были рассуждать по определению о том, что у нас все-таки снова многовекторность, мы снова возвращаемся к тому, где мы были в наших взаимоотношениях по весне? А по весне того же бедолагу Бабарико посадили чуть ли не как шпиона, да. Вот сейчас, кстати, пошли слухи, и мы читаем в разных безответственных таких же каналах, что Лавров просил за Бабарико. Источник утечек у нас зачастую, кстати, бывает Александр Григорьевич Лукашенко как раз, он спокойно в кругу родных и близких может делиться. Вернее, не спокойно, а эмоционально, как правило, делится. Вот давай с тобой понаблюдаем, не выйдет ли на свободу, например, Бабарико в ближайшие недели? Потому что у него парадоксальное сидение-то. Он сиделец парадоксальный, его по сути повязали, как русского шпиона, когда мы были, помнишь, какие-то десанты мы высаживали в лесах под Минском, которые должны были чуть ли не резиденцию захватить якобы. И под эту всю сурдинку замели и Бабарико, посадили его и он сидит… причем, его помощник и замы в чем-то уже сознались, и я их понимаю… вот меня если начнут пытать, я в чем угодно сознаюсь, правда… Нормальные люди сознаются в чем угодно, лишь бы не мучили. Поэтому я думаю, миссия Лаврова – это секретная таинственная миссия, про которую на самом деле, что там было, мы не узнаем. Там на поверхности лежит, ну, кроме общих бессмысленных слов – мир, дружба, союзное государство – там еще лежит то, что они договорились о том, что снимут все ограничения на передвижение между Россией и Беларусью, каковых сейчас до чертовой матери. Сейчас между Беларусью и Россией просто так не поездишь. Я сам на себе проверил это дело. Я езжу там только по блату. То есть, за меня звонят и говорят – этого пропусти – и следят, чтобы пропустили. А так там есть еще всякие фальшивые путевки на лечение, и взятки есть, такое тоже бывает на переходах пограничных. Мы с тобой можем уже через неделю-две проверить – ну, договориться-то они договорились, а нормальный проезд или нет? Такое ощущение, что нет. Если нет, значит, Батька уже забил на все свои августовские проблемы и обещания, понял, что демонстрации уже не такие шумные, всех научились колотить и свозить автозаки в тюрьму, народ притих и прижал уши, зима на дворе, и нужна ему эта российская ориентация? – дело темное.





- Вот интенсификация, он сказал – нашим отношениям нужна интенсификация.





- Да это пустые слова. Интенсификация, электрификация…





- Сюда подойдет больше слово «обнуление».





- Никакого обнуления не будет. А это все химизация и прочая электрификация…





- Ну а если подводя итог, что будет? Вот если мы можем составить прогноз по пунктам. Отпустят, скорее всего, Бабарико, да?





- Неа. Я думаю, что как раз Бабарико он не отпустит. Вся моя фантазия кончается на том, что Лавров может его попросить за Бабарико, все-таки Бабарико пострадал за Россию, чего уж там лицемерить? Не отпустят. Не нормализуется переход границы и мы втягиваемся снова вот в эту мутотень в виде многовекторности поведения Александра Григорьевича. И если что-то произойдет в этом плане сближения с Россией, я буду страшно удивлен. Съем свой галстук… или что там положено съесть в этой ситуации? Ну, это будет что-то новое…





- И если Лавров просил за Бабарико, возможно, а за российские СМИ ни за какие он туда не ездил попросить?





- Откуда мы знаем? Нет, нет, это вообще моей фантазии недоступно. Там есть российское СМИ, «Комсомольская правда» называется, которая не выходит, но я чего-то стал таким мизантропом-пессимистом. Мне кажется, не будет подвижек. Ну, просто это сейчас вообще им ни к чему. Если они в худшей ситуации плевали на российские СМИ в виде «Комсомолки», сейчас-то им это зачем? Мне кажется, сейчас Александр Григорьевич снова воспарил и снова понял, что все в порядке. Но там есть одна беда у него, маленький пустяк – у него нет денег. Но под крики, что я останавливаю натовское вторжение и т.д., вот этот крик, который он будет исполнять и исполняется, что я своей широкой грудью остановлю натовский десант в районе Могилева – или не остановлю, если не будете помогать – я думаю, он с этого будет получать все-таки деньги.