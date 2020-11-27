Верховный представитель ЕС сравнил Мадуро и Лукашенко









Сравнение прозвучало в контексте обсуждения политики ЕС и США по отношению к Венесуэле. Боррель отметил, что после инаугурации нового президента США возможны какие-то подвижки по данному вопросу. По его словам, предстоит собрать контактную группу и предложить новую стратегию, так как Мадуро не собирается уходить.





«Произносить благочестивые призывы в стиле «Мадуро должен уйти, и Лукашенко тоже», это очень хорошо. Проблема в том, что никто из них не хочет уходить», — сказал Боррель.





«Я сравнил Мадуро с Лукашенко и Лукашенко с Мадуро: они оба находятся в одинаковой ситуации, два президента, которые являются результатом выборов, легитимность которых мы не признаем, но это не мешает им обладать той силой, которой они обладают. Потому что, признаем мы их или нет, они контролируют страну», — добавил он.





По его словам, ситуация не решается с помощью пламенных заявлений или усиления санкций, которые наносят вред народу. Надо отметить, что при этом в Евросоюзе принято решение начать работу над третьим пакетом санкций из-за ситуации в Беларуси. Ожидается, что он будет включать не только чиновников, но и предпринимателей, а также организации и компании. Вчера Европарламент также принял очередную жесткую резолюцию по Беларуси.



