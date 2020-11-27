Трамп назвал условие, при котором покинет Белый дом
Трамп пообещал покинуть Белый дом, если Коллегия выборщиков признает Байдена победителем.
Дональд Трамп впервые подтвердил, что покинет Белый дом, если Коллегия выборщиков признает демократа Джо Байдена победителем выборов, передает Голос Америки. Президент сказал об этом, обращаясь в честь Дня благодарения по видеосвязи к американским военнослужащим, несущим службу за рубежом, сообщает агентство Reuters.
Заседание Коллегии выборщиков, в ходе которого, согласно американскому законодательству, избранный президент будет официально признан победителем выборов, пройдет 14 декабря, а инаугурация нового президента – 20 января.
После окончания видеоконференции Дональд Трамп впервые со дня выборов ответил на вопросы журналистов. Во время короткого брифинга он в очередной раз обвинил "бесчестных" должностных лиц, отвечавших за проведение выборов на уровне штатов, в массовых фальсификациях, что в итоге, по словам президента, привело к его поражению.
Президент назвал состоявшиеся выборы "фальсификацией" и обрушился с резкой критикой в адрес властей Джорджии и Пенсильвании, которые, по словам Трампа, помогли Байдену добиться победы. Как сообщает Associated Press, Трамп назвал их "врагами государства" и возложил на них вину за фальсификацию результатов голосования.
"Естественно, я это сделаю, и вы это прекрасно знаете, – ответил Трамп на вопрос репортера. – Признать поражение будет тяжело, потому что мы знаем, что имело место масштабное мошенничество".
Власти штатов и международные наблюдатели неоднократно отрицали обвинения Трампа, команда которого пока что не смогла предоставить убедительных доказательств массовых фальсификаций. Суды в нескольких штатах отказались рассматривать многочисленные иски, поданные республиканцами и юридической командой президента.
Ранее глава федерального Управления служб общего назначения (GSA) Эмили Мерфи уведомила избранного президента США Джо Байдена о том, что администрация Трампа готова начать формальный процесс передачи власти. Это формальное предварительное признание администрацией Трампа результатов президентских выборов позволит государственным службам обмениваться информацией с членами переходной команды Джо Байдена, начать процесс проверки Федеральным бюро расследований кандидатур на ключевые посты в администрации, а также предоставляет 6,3 миллиона долларов для финансирования процесса передачи власти.
09:13 27/11/2020
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