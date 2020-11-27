Трамп назвал условие, при котором покинет Белый дом





Дональд Трамп впервые подтвердил, что покинет Белый дом, если Коллегия выборщиков признает демократа Джо Байдена победителем выборов, передает Голос Америки . Президент сказал об этом, обращаясь в честь Дня благодарения по видеосвязи к американским военнослужащим, несущим службу за рубежом, сообщает агентство Reuters.





Заседание Коллегии выборщиков, в ходе которого, согласно американскому законодательству, избранный президент будет официально признан победителем выборов, пройдет 14 декабря, а инаугурация нового президента – 20 января.





После окончания видеоконференции Дональд Трамп впервые со дня выборов ответил на вопросы журналистов. Во время короткого брифинга он в очередной раз обвинил "бесчестных" должностных лиц, отвечавших за проведение выборов на уровне штатов, в массовых фальсификациях, что в итоге, по словам президента, привело к его поражению.





Президент назвал состоявшиеся выборы "фальсификацией" и обрушился с резкой критикой в адрес властей Джорджии и Пенсильвании, которые, по словам Трампа, помогли Байдену добиться победы. Как сообщает Associated Press, Трамп назвал их "врагами государства" и возложил на них вину за фальсификацию результатов голосования.









"Естественно, я это сделаю, и вы это прекрасно знаете, – ответил Трамп на вопрос репортера. – Признать поражение будет тяжело, потому что мы знаем, что имело место масштабное мошенничество".





Власти штатов и международные наблюдатели неоднократно отрицали обвинения Трампа, команда которого пока что не смогла предоставить убедительных доказательств массовых фальсификаций. Суды в нескольких штатах отказались рассматривать многочисленные иски, поданные республиканцами и юридической командой президента.



