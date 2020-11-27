Класковский: «Простор для маневра у Лукашенко сужается»

— Лавров в Минске выдал такой каскад антизападных заявлений, что все прожекты некоей смычки Запада и Кремля в белорусском вопросе — по крайней мере в ближайшей перспективе — мне лично представляются утопичными, — пишет Александр Класковский. — Несомненно, Россия хочет сыграть в свою игру на кризисном белорусском поле. Однако, поддержав Лукашенко и отказавшись от диалога с Тихановской (если шире — лагерем сторонников смены режима), Москва, на мой взгляд, оказалась в ловушке.





Теперь она не может сильно давить на Лукашенко, чтобы не усугубить его положение, не покачнуть его власть. Вдобавок в поле зрения Кремля, похоже, нет устраивающей его альтернативной фигуры.





Лукашенко понял, что можно пользоваться этой уязвимостью российской позиции. И в результате может оказаться, что хвост — во всяком случае на некоторое время — станет вертеть собакой.





Да, простор для маневра у Лукашенко все время сужается. Но у него адская жажда власти, мощнейший инстинкт выживания. И расчет на то, что совместная ненависть к цветным революциям (а по факту — к воле осознавшего себя субъектом политики народа) в его отношениях с Путиным перевесит все остальное.