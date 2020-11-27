В четверг глава российского МИД побывал с визитом в Минске, где встретился с Александром Лукашенко. Какие цели преследовал Сергей Лавров в белорусской столице?





Политический обозреватель Ъ FM Дмитрий Дризе обратил внимание, что в кабинете Лукашенко глава российского МИД был «заметно серьезен», с его стороны не было «ни улыбок, ни кивков в знак согласия».





Из слов Лаврова Лукашенко («Владимир Владимирович подтвердил все, о чем вы договорились с ним прежде, особенно ваши договоренности, достигнутые во время визита в Сочи») обозреватель сделал вывод:





– Никто ничего уже особо не скрывает… Позже на пресс-конференции по итогам визита Лавров конкретизирует, чего именно ждет Москва от Минска — конституционной реформы. Надо сказать, ответа Лукашенко на эту тему — по крайней мере, публично — так, похоже, и не прозвучало.





Поэтому Дмитрий Дризе придерживается мнения: Лукашенко ответил отказом на главное предложение Москвы — уйти по-хорошему.





– Лукашенко свой ход сделал, судя по всему, сказал «нет». Об этом, в частности, свидетельствует подчеркнуто холодный прием Лаврова. Чем же ответит Москва? Это и есть главный вопрос, – считает политический обозреватель.





Политолог Глеб Павловский заявил Настоящему времени , что между главой Беларуси и российским руководством идет «жестокая игра».





– Лукашенко понимает, что для России очень удобно будет в неявной связке с Западом (с Европой, прежде всего) решить его проблему. То есть оставить Беларусь без него. Если Россия это сделает, то она сразу из положения пассивной обороны перейдет в положение выигравшей стороны. Выиграет и Европа, поскольку сокрушит последнюю тиранию континента, – отметил Павловский.





По мнению политолога, Лавров прилетал в Минск фактически как личный посланник Путина. И глава Беларуси пытался убедить российское руководство не поддаться соблазну решить «белорусскую проблему» за счет его, Лукашенко.