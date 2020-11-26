– Как водится, того, что говорилось за кулисами, нам никто не расскажет и не покажет, – пишет Кузнецов. – Но самое важное стороны в этот раз произнесли вслух и публично.





Лавров передал «приветы» от Путина, состоявшие в напоминании о необходимости выполнения обещаний, данных 14 сентября в Сочи. Судя по всему, это — принципиальная позиция.





Лукашенко, в свою очередь, неожиданно выдал пассаж о необходимости всячески усиливать и интенсифицировать процессы интеграции. Неожиданно это прозвучало потому, что, вообще-то, в последние годы поторапливал именно Кремль — это нам спешить было некуда. А тут вдруг такое.





Именно за этими формулировками кроется то, чего в данный момент ждут друг от друга стороны.





Москва продолжает настаивать на своем: Конституционная реформа, досрочные выборы, плавный и контролируемый транзит.





Минск же, похоже, хочет за счет внезапной активизации интеграционных процессов прикрыться Россией от третьего пакета европейских санкций и, возможно, в будущем — от американских также. Перевести все в плоскость «Союзного государства», мол, это не на нас наезд, а на нас и на Россию. Авось испугаются и призадумаются.





Думается, Кремлю вряд ли такое по нраву. Там своих проблем в отношениях с Западом предостаточно, а

им предлагают еще и «минское месиво», по выражению Навального, на себя взвалить.





Я скорее склонен думать, что Москва проявляет такую принципиальность в вопросе выполнения обещаний «14 сентября» именно потому, что не представляет себе дальнейших интеграционных процессов, которые можно вести при сохранении политического статус-кво в Беларуси.





Уже хотя бы потому, что они будут иметь нулевой потенциал как международной легитимности, так и признания их со стороны белорусского общества.





Можно согласиться с теми, кто говорит: Москва никогда не станет на сторону протестующих, потому что не может допустить победы «цветной» революции. Это правда и так оно и есть. Но именно поэтому Москва и заинтересована в контролируемых транзитах как у себя, так и у союзников, как это произошло, например, в Казахстане.





В самой России Путин тоже усиленно конструирует систему, которая позволит ему в один момент формально уйти с первой позиции, сохраняя при этом и контроль, и гарантии.





Сегодня, опять же, на примере Казахстана и России, все выглядит так, что Москва выступает за создание правителями для себя комфортной системы гарантий и контроля, после чего те освобождали бы места, не дожидаясь участи Януковича.





Очевидно, украинский урок все же был выучен и в Москве поняли, что контроль над союзниками проще и надежнее, если власть держат одни и те же элиты, а народ довольствуется признаками демократии в отсутствие таковой — без явных раздражителей и, следовательно, соблазнов к уличным революциям. После революций нации, как правило, ощущают себя состоявшимися и начинают выбирать самостоятельно.





Проблема с Беларусью только в том, что здесь никто никуда уходить не собирается.

Ставка сделана исключительно на силу, без всяких признаков даже имитации нормального политического процесса. А это значит, что у сценария Москвы от «14 сентября», сколько эмиссаров с «приветами» сюда не направляй, практически нет.

Все будет развиваться как-то по-другому. А как? Процитирую классика: «Надо делать это по-умному, а как — я не знаю», пишет Салідарнасць.



