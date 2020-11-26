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МИД Украины ответил на ноту протеста Беларуси

Послу Украины в Минске Игорю Кизиму в министерстве иностранных дел Беларуси вручили ноту протеста в связи с серией "антибелорусских акций" возле белорусских дипмиссий в Украине.

 Спикер МИД Украины Олег Николенко ответил, что оснований на ограничение права граждан на мирный протест нет.
Министерство иностранных дел Украины приняло во внимание ноту протеста, которую послу Украины в Минске Игорю Кизиму вручили в МИД Беларуси в связи с серией "антибелорусских акций" возле дипмиссий государства в Украине.

Об этом спикер украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко сообщил в комментарии "Радіо Свобода" 26 ноября. 

В августе и сентябре в Украине проходили акции в поддержку протестующих в Беларуси. Сегодня МИД Беларуси вызвал Кизима, ему вручили ноту протеста в которой белорусская сторона выразила "решительный протест в связи с непрекращающейся серией антибелорусских акций в отношении посольства Республики Беларусь в Украине и потребовала обеспечить на надлежащем уровне безопасность дипломатической миссии в соответствии с нормами Венской конвенции о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года". 

Реакция белорусской стороны на акции протеста, которые проходили в Украине, "чрезвычайно эмоциональная и в целом безосновательная", подчеркнул он. 

"Украина – европейское демократическое государство, свобода слова и свобода собраний для которого имеет фундаментальное значение. Мы считаем, что никаких оснований для ограничения права на мирный протест в этой ситуации не существует. Правоохранительные органы Украины принимают надлежащие меры, чтобы на постоянной основе, а особенно во время акций протеста гарантировать безопасность как участников акций, так и посольства Беларуси и его работников", – добавил Николенко. 

Он сказал, что Киев соблюдает требования Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 года и гарантирует безопасность иностранных дипломатических миссий на территории Украины.

"И мы особенно ожидаем, что белорусская сторона также с должной ответственностью будет относиться к своим международным обязательствам и не будет допускать нарушений дипломатического иммунитета, вроде безосновательных досмотров дипломатического автомобиля посла Украины в Беларуси при пересечении белорусско-украинской границы", – подчеркнул спикер МИД. 

Николенко напомнил, что в период Революции достоинства в Украине Беларусь не реагировала на провокации граждан, которые под стенами посольства Украины в Минске демонстрировали "крайне недружественную позиции к Украине и избранному украинским народом европейского курса". 

С 9 августа в Беларуси не утихают массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей (он руководит страной с 1994 года). Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов, пишет gordonua.com
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