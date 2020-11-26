26 ноября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров передал Лукашенко «привет от Владимира Владимировича» и надежду на выполнение взятых на себя обязательств.





Риторика посланника Путина выглядела сдержанной, но за ней могут скрываться большие проблемы. Такое мнение «Белорусскому партизану» высказал демократический активист Виктор Корнеенко.





- Можно предположить, что за общими словами, что Россия обеспокоена ситуацией в Беларуси, что Россия сохраняет нейтралитет, кроется обида, может, даже большая обида, что Лукашенко не выполняет взятые на себя обязательства по реформе Конституции.





Не определены временные рамки «конституционной реформы», собирают какие-то предложения. Но проблема в том, что народный подъем, протесты не связаны с плохой Конституцией. Это только России нужна новая Конституция, а белорусскому народу нужны новые выборы, и желательно – без Лукашенко.





Во-первых, Конституция никак не решает проблему протестов, а во-вторых, Лукашенко не выполняет даже взятые на себя в Сочи обязательства. Возможно, речь может идти о перспективах выборов, о чем Лукашенко также не хочет разговаривать.





За сдержанной риторикой российского министра для СМИ могут скрываться серьезные разговоры один на один.





во время сегодняшней встречи





- Лавров встречался с Лукашенко, а за день до этого российский посол Дмитрий Мезенцев дает пресс-конференцию, на которой звучит требование: урегулирование ситуации вокруг ОАО "Белгазпромбанк" не должно быть политизированным, государство не должно вмешиваться в диалог с акционерами. Москва применила тактику двойного давления на Лукашенко?





- Придушенный Лукашенко очень-очень выгоден Кремлю, поэтому давление идет по всем фронтам. Возможно, это связано с новыми обвинениями, выдвинутыми Виктору Бабарико.





Мы не знаем, какие договоренности достигнуты между Лукашенко и Путиным сначала в Сочи, а позже - в многочисленных телефонных разговорах. Но Лукашенко делает вид, что в стране ничего не происходит, в то время, как происходит очень многое, и, видимо, это все-таки беспокоит Москву.





А тут еще и Евросоюз обещает третий уровень санкций, которые косвенно зацепят и Россию, - она должна заботиться о проблемах по всему периметру своей границы.





- Чего хотела бы Москва добиться «конституционной реформой» и что понимает под этим Лукашенко?





- Лукашенко хотел бы обойтись некими косметическими изменениями, а главная цель «конституционной реформы» - сбить протест. Вот только к участникам этого процесса должно быть доверие, самой главной составляющей – доверия к власти – у народа и нет.





А кроме того, народ видит отношение власти к действующей Конституции: Лукашенко собирает прокуроров и заявляет, что «нам сейчас не до законов». Какая разница, что будет записано в Конституции, если это не закон, а филькина грамота?





Россия хотела бы ослабления президентской власти, перехода к парламентско-президентской форме правления – и играть у нас в свою парламентскую игру, скорее всего. Именно ради этого и добивается изменений в Конституцию.





Но и в Кремле тоже не дураки сидят, должны понимать: для белорусского общества это совершенно не актуальная проблема.





Конституцию действительно нужно упорядочить, Конституция 1994 года тоже не совершенная: положительное значение в том, что ее принимал легитимный орган, а в 1996 году на нее наплевали и размазали.





Вспомним, что Конституционный суд постановил, что вопрос по Конституции носит только рекомендательный характер, а созданная по Конституции Центральная избирательная комиссия была разогнана, а председателя ЦИК Гончара в прямом и переносном значении вынесли из кабинета вперед ногами.









Это свидетельствует об очевидном насилии над Конституцией, которое многие квалифицировали как государственный переворот. Надо вернуться туда, где споткнулись – к Конституции 1994 года, избрать законные органы власти, в том числе парламент, а уже законный Верховный Совет 14 созыва займется Конституцией.