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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Виктор Корнеенко: Кремль раздражен, что Лукашенко не выполняет обещания

Россия хотела бы ослабления президентской власти в Беларуси и перехода к парламентско-президентской форме правления, чтобы можно было влиять на внутренюю политику в нашей стране через партийно-парламентские игры.

Виктор Корнеенко: Кремль раздражен, что Лукашенко не выполняет обещания
26 ноября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров передал Лукашенко «привет от Владимира Владимировича» и надежду на выполнение взятых на себя обязательств. 

Риторика посланника Путина выглядела сдержанной, но за ней могут скрываться большие проблемы. Такое мнение «Белорусскому партизану» высказал демократический активист Виктор Корнеенко.

- Можно предположить, что за общими словами, что Россия обеспокоена ситуацией в Беларуси, что Россия сохраняет нейтралитет, кроется обида, может, даже большая обида, что Лукашенко не выполняет взятые на себя обязательства по реформе Конституции. 

Не определены временные рамки «конституционной реформы», собирают какие-то предложения. Но проблема в том, что народный подъем, протесты не связаны с плохой Конституцией. Это только России нужна новая Конституция, а белорусскому народу нужны новые выборы, и желательно – без Лукашенко. 

Во-первых, Конституция никак не решает проблему протестов, а во-вторых, Лукашенко не выполняет даже взятые на себя в Сочи обязательства. Возможно, речь может идти о перспективах выборов, о чем Лукашенко также не хочет разговаривать. 

За сдержанной риторикой российского министра для СМИ могут скрываться серьезные разговоры один на один.

во время сегодняшней встречи

- Лавров встречался с Лукашенко, а за день до этого российский посол Дмитрий Мезенцев дает пресс-конференцию, на которой звучит требование: урегулирование ситуации вокруг ОАО "Белгазпромбанк" не должно быть политизированным, государство не должно вмешиваться в диалог с акционерами. Москва применила тактику двойного давления на Лукашенко?

- Придушенный Лукашенко очень-очень выгоден Кремлю, поэтому давление идет по всем фронтам. Возможно, это связано с новыми обвинениями, выдвинутыми Виктору Бабарико. 

Мы не знаем, какие договоренности достигнуты между Лукашенко и Путиным сначала в Сочи, а позже -  в многочисленных телефонных разговорах. Но Лукашенко делает вид, что в стране ничего не происходит, в то время, как происходит очень многое, и, видимо, это все-таки беспокоит Москву.

А тут еще и Евросоюз обещает третий уровень санкций, которые косвенно зацепят и Россию, - она должна заботиться о проблемах по всему периметру своей границы.

- Чего хотела бы Москва добиться «конституционной реформой» и что понимает под этим Лукашенко?

- Лукашенко хотел бы обойтись некими косметическими изменениями, а главная цель «конституционной реформы» - сбить протест. Вот только к участникам этого процесса должно быть доверие, самой главной составляющей – доверия к власти – у народа и нет. 

А кроме того, народ видит отношение власти к действующей Конституции: Лукашенко собирает прокуроров и заявляет, что «нам сейчас не до законов». Какая разница, что будет записано в Конституции, если это не закон, а филькина грамота?

Россия хотела бы ослабления президентской власти, перехода к парламентско-президентской форме правления – и играть у нас в свою парламентскую игру, скорее всего. Именно ради этого и добивается изменений в Конституцию. 

Но и в Кремле тоже не дураки сидят, должны понимать: для белорусского общества это совершенно не актуальная проблема. 

Конституцию действительно нужно упорядочить, Конституция 1994 года тоже не совершенная: положительное значение в том, что ее принимал легитимный орган, а в 1996 году на нее наплевали и размазали. 

Вспомним, что Конституционный суд постановил, что вопрос по Конституции носит только рекомендательный характер, а созданная по Конституции Центральная избирательная комиссия была разогнана, а председателя ЦИК Гончара в прямом и переносном значении вынесли из кабинета вперед ногами.  


Это свидетельствует об очевидном насилии над Конституцией, которое многие квалифицировали как государственный переворот. Надо вернуться туда, где споткнулись – к Конституции 1994 года, избрать законные органы власти, в том числе парламент, а уже законный Верховный Совет 14 созыва займется Конституцией.
"Белорусский партизан"
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