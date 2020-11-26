Болезнь Айльцгеймера Кремля завела его в Минске в тупик

После августа 2020 года, когда под Александром Лукашенко начал очень опасно шататься трон, в Беларусь косяками поехали разные российские чиновники – от силовиков до премьер-министра. Кажется, вот шанс наконец-то «наклонить» ослабевшего диктатора, которому как никогда нужна поддержка извне.





Однако пока Москва не получила от ситуации в Беларуси никаких бонусов. С одной стороны, белорусы настолько массово выступили против Лукашенко, что подписывать с ним документы нет смысла. Любые соглашения Кремля и Дроздов просто не будут иметь никакой легитимности для белорусского общества.





С другой стороны, Путин обещал направить по просьбе Лукашенко даже российские внутренние войска в Беларусь для подавления протестов. И ничего взамен не получил. Возможность оккупации лишь нанесла дополнительный удар по симпатиям белорусов к восточному соседу.





Дипломатия Москвы оказалась на распутье. Крах Лукашенко ее пугает, это воспримется как очередное внешнеполитическое поражение на постсоветской территории после Украины, Армении, Молдовы.





Кроме того, если ликвидация соседней диктатуры приведет к построению успешной демократической страны, это будет «плохим примером» для российского общества.





Также Москва уже не верит самому Лукашенко: не в коня корм, слишком ненадежный, слишком нестабильный. Деньги ему дают только для покрытие долгов перед самой Россией.





Поддерживать какие-то пророссийские силы в Беларуси? А где они? Конечно, симпатии белорусов к России хоть и слабнут, все же существуют. Но где влиятельные пророссийские организации? Кого поддерживать?





Лукашенко так долго делал из себя «единственного друга Москвы в Беларуси», что даже формально пророссийские организации в Беларуси преимущественно пролукашенковские, чем промосковские.





А в современных условиях пролукашенковские означает маргинальные, ненавистные большинству белорусов. Никакой перспективы.





Искать какого-то АГЛ 2.0, который бы и заменил Лукашенко, и не сделал бы картинки ненавистной Москве «цветной революции», и стал бы подконтрольным? Очень сложная задача, которую, скорее всего, невозможно выполнить за такой короткий – год или несколько месяцев – срок. Если вообще возможно.





Единственным шагом в сохранении российского культурного (а значит и политического) влияния в Беларуси была бы открытая защита прав граждан Беларуси от явно неправовых и массовых репрессий.





Однако тут Москве мешает болезнь Альцгеймера в ее внешней политике: проблемы с памятью (вагнеровцев уже забыли, да?) и невозможность научиться новому, трудности с восприятием новой информации. Как поддерживали старых диктаторов, даже если смысла уже нет, так и поддерживают.





Пока же Дрозды хотят денег от Москвы, потому что идет экономический кризис, но так, чтобы не превратиться в итоге в российское генерал-губернаторство. А у Кремля абсолютно противные цели.





В итоге обе стороны на самом деле просто тянут время за разговорами типа «вам привет от Владимира Владимировича» – «Большое спасибо, не могли дождаться», «мы за интеграцию» – «А мы тоже за интеграцию», «Вас Запад обижает, и нас Запад обижает».





Однако, если честно, история нашей диктатуры близится к концу. Песок в часах практически весь высыпался. Скоро даже привет не будет смысла передавать.