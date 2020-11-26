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Защищаешь маму от дубинки? Получи уголовное дело!

В Новополоцкк началось рассмотрение уголовного дела Ильи Лобацевича, который защищал мать от милицейской дубинки


В суде Новополоцкого района 26 ноября началось рассмотрение уголовного дела, заведенного на местного жителя Илью Лобацевича. Его обвиняют в "насильственных" действиях в отношении сотрудника милиции (ст. 364 УК РБ).

Дело рассматривает заместитель председателя районного суда Виталий Лапко.

Известно, что во время одного из воскресных маршей 14 сентября молодой человек прогуливался с матерью, когда рядом с ними омоновцы начали избивать человека. 

Они решили заступиться за парня. В итоге их тоже начали избивать. Илья стал защищать от ударов мать, за что сам получил серьезный удар по голове дубинкой. Но в итоге, что уже и не удивительно в стране правового дефолта, дело завели на него

На сегодняшний процесс не смогли попасть около десятка знакомых и слушателей, якобы по причине распространения коронавирусной инфекции.
Источник: spring96.org
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