Защищаешь маму от дубинки? Получи уголовное дело!





В суде Новополоцкого района 26 ноября началось рассмотрение уголовного дела, заведенного на местного жителя Илью Лобацевича. Его обвиняют в "насильственных" действиях в отношении сотрудника милиции (ст. 364 УК РБ).





Дело рассматривает заместитель председателя районного суда Виталий Лапко.





Известно, что во время одного из воскресных маршей 14 сентября молодой человек прогуливался с матерью, когда рядом с ними омоновцы начали избивать человека.





Они решили заступиться за парня. В итоге их тоже начали избивать. Илья стал защищать от ударов мать, за что сам получил серьезный удар по голове дубинкой. Но в итоге, что уже и не удивительно в стране правового дефолта, дело завели на него





На сегодняшний процесс не смогли попасть около десятка знакомых и слушателей, якобы по причине распространения коронавирусной инфекции.