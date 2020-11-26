



Сама идея базируется на концепции, что не все государственные служащие совершали преступные действия.





«КС считает, что текущий политический кризис закончится строительством новой Беларуси совместными усилиями всех граждан независимо от политических взглядов и положения в обществе. Чтобы преодолеть политический кризис и избежать раскола между обществом и чиновниками, Координационный совет разработал проект Концепции восстановления законности и национального примирения», - говорится в сообщении пресс-службы КС.





Те госслужащие, чьи действия не повлекли за собой вред жизни или здоровью, будут освобождены от уголовной или административной ответственности. Вместо этого они могут облагаться штрафами или подвергаться ограничениям в своей работе при условии раскаяния и добровольного и активного содействия.





Обсудить концепцию можно до 26 декабря на сайте Координационного совета .



