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Насмешил: Макей пугает Украину санкциями

Беларусь подготовила санкционный список в отношении ряда официальных лиц Украины в ответ на то, что Украина присоединилась к санкциям ЕС против режима Лукашенко

Беларусь подготовила санкционный список в отношении ряда официальных лиц Украины, сообщил журналистам министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в четверг.

"Мы выработали уже и примем соответствующие и адекватные меры. На первоначальном этапе мы также подготовили соответствующий санкционный список в отношении ряда официальных лиц Украины. И будем дальше смотреть, как будут развиваться события", - подчеркнул Макей.

Министр пообещал "не оставлять без ответа ни одно из действий Украины, направленное против белорусского государства" (хорошо, хоть не говорит "народа" - прим. БП)

Макей напомнил, что Украина заявила, что "поставила все отношения с Беларусью на паузу, что надо оказывать на так называемый режим давление, чтобы пришла истинная в их понимании демократия".

"При этом они присоединяются к санкциям Беларуси. То есть они помогают народу и стране через санкции, через ужесточение взаимодействия со страной. Мы видим, что это абсолютно извращенная логика. И мы категорически не приветствуем такой подход", - цитирует Макея interfax.by
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