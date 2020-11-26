Насмешил: Макей пугает Украину санкциями
Беларусь подготовила санкционный список в отношении ряда официальных лиц Украины в ответ на то, что Украина присоединилась к санкциям ЕС против режима Лукашенко
Беларусь подготовила санкционный список в отношении ряда официальных лиц Украины, сообщил журналистам министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в четверг.
"Мы выработали уже и примем соответствующие и адекватные меры. На первоначальном этапе мы также подготовили соответствующий санкционный список в отношении ряда официальных лиц Украины. И будем дальше смотреть, как будут развиваться события", - подчеркнул Макей.
Министр пообещал "не оставлять без ответа ни одно из действий Украины, направленное против белорусского государства" (хорошо, хоть не говорит "народа" - прим. БП)
Макей напомнил, что Украина заявила, что "поставила все отношения с Беларусью на паузу, что надо оказывать на так называемый режим давление, чтобы пришла истинная в их понимании демократия".
"При этом они присоединяются к санкциям Беларуси. То есть они помогают народу и стране через санкции, через ужесточение взаимодействия со страной. Мы видим, что это абсолютно извращенная логика. И мы категорически не приветствуем такой подход", - цитирует Макея interfax.by
15:12 26/11/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение