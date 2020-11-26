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Лавров передал Лукашенко "привет от Владимира Владимировича"

Глава МИД РФ Сергей Лавров в четверг на встрече с Лукашенко заявил, что российская сторона привержена договоренностям, достигнутым в ходе саммита 14 сентября в Сочи.


"Уважаемый Александр Григорьевич, прежде всего, привет от Владимира Владимировича. Он подтвердил все, о чем вы договорились с ним прежде, и особенно ваши договоренности, которые были достигнуты в Сочи во время вашего визита", - сказал он.

"Вы выступили с целым рядом инициатив, которые, я считаю, очень важны для белорусского общества. 

Как президент Путин не раз подчеркивал, мы заинтересованы в том, чтобы эти инициативы состоялись, если что-то можем сделать в их поддержку — мы всегда открыты для этого", - заявил Лавров.

Полагаем, речь идет об обещанной Кремлю конституционной реформе и транзите власти.

"У нас полностью совпадают заинтересованность в укреплении отношений. Можно это по-разному называть, но у нас та же самая цель - продвигаться к взаимной выгоде наших народов, наших стран и нашего "союзного государства", - добавил министр.
"Белорусский партизан"
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