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Послу Украины в МИД РБ вручили ноту протеста из-за "провокаций" у посольства в Киеве

В МИД вручили послу Украины ноту протеста из-за "антибелорусских акций" у посольства

В МИД вызвали посла Украины в Беларуси Игоря Кизима, ему вручили ноту протеста из-за "антибелорусских акций" у посольства в Киеве. 

"Украинскому дипломату вручена нота МИД, в которой белорусская сторона выразила решительный протест в связи с непрекращающейся серией антибелорусских акций в отношении посольства Беларуси в Украине и потребовала обеспечить на надлежащем уровне безопасность дипломатической миссии в соответствии с нормами Венской конвенции о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года", - говорится в распространенном в четверг сообщении МИД. 
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