В МИД вызвали посла Украины в Беларуси Игоря Кизима, ему вручили ноту протеста из-за "антибелорусских акций" у посольства в Киеве.





"Украинскому дипломату вручена нота МИД, в которой белорусская сторона выразила решительный протест в связи с непрекращающейся серией антибелорусских акций в отношении посольства Беларуси в Украине и потребовала обеспечить на надлежащем уровне безопасность дипломатической миссии в соответствии с нормами Венской конвенции о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года", - говорится в распространенном в четверг сообщении МИД.