



Соответствующую информацию опубликовал российский прокремлевский телеграм-канал «Незыгарь».





«Сегодня в Минске Лавров. Официально запланированы совместное заседание коллегии МИД, переговоры с Макеем. ОколоКремля говорят, что Лавров передаст Лукашенко послание от Президента о необходимости выполнять данные в Сочи обещания. ОколоКремля напоминают, что Лукашенко обещал покинуть свой пост не позднее 1 марта 2021 года, проведя необходимые процедуры по транзиту власти. На данный момент прогресса нет. Говорят, что в Кремле ожидают ответа Лукашенко 2 декабря в Москве. Источник в окружении Лукашенко говорит, что Минск снова возобновил контакты с Западом», - говорится в сообщении.



