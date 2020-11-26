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Песков прокомментировал информацию "Проекта" о предполагаемой третьей дочери Путина

Спикер президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил 25 ноября, что в Кремле не читали расследования "Проекта" о Елизавете Кривоногих, которую журналисты считают внебрачной дочерью Путина, сообщает MK.ru.



Издание отмечает, что ответ Пескова на вопрос об этом был "резкий".

В опубликованном расследовании "Проект" говорится, что знакомство Путина с мамой Елизаветы Светланой Кривоногих состоялось в 1990-е годы, когда тот еще не был президентом. В конце 2000-х их отношения, по данным журналистов, завершились.

"Я первый раз слышу о такой женщине и ничего не могу вам сказать", – ответил Песков журналистам.

По данным "Проекта", Елизавета Кривоногих родилась в 2003 году, она использует другую фамилию и имеет отчество Владимировна. Расследователи утверждают, что специалист из Великобритании сравнил изображения Путина и его предполагаемой дочери и сделал вывод – похожи на 70,44%.

"Проект" утверждает, что перед публикацией своего материала обращался к Пескову за комментариями, и тот "сообщил, что впервые слышит имя Кривоногих".

По данным "Проекта", Светлана Кривоногих является обладательницей дорогой недвижимости и других активов. Имущество и бизнес-активы семьи Кривоногих журналисты оценили в 7,7 млрд руб. (примерно $100 млн). 
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