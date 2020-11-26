+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Лебедько: Противостояние власти и народа продлится дольше, чем предполагалось вначале

Политик и директор Центра исследований и прогнозов развития «Европейский диалог» Анатолий Лебедько объяснил, почему процесс по смене власти затягивается.

«Сработали две подушки безопасности для Лукашенко»

Почему массовые протесты пока так и не привели к смене власти?

 – Нужно понимать, что Лукашенко создавал свою систему не один год, а 26 лет. Он инвестировал в нее огромные ресурсы, – отметил Лебедько. – Нельзя недооценивать систему, которая основывалась на страхе и сильной финансово-экономической зависимости 80% граждан от власти, а также сильной адвокатской поддержке России.

Во-вторых, сработали две подушки безопасности для Лукашенко. Силовики и Кремль помогают ему удерживаться у власти.

В-третьих, изначально была избрана стратегия мирного ненасильственного протеста, что удлиняет процесс во времени.

Вместе с тем очевидно, что Лукашенко уже не контролирует ситуацию полностью.

«Противостояние затягивается»


– Надо исходить из того, что противостояние продолжится больше времени, чем предполагалось в августе. Уже очевидно, что оно затягивается.

С одной стороны, есть ресурс у Лукашенко, а с другой – у людей присутствует сильная мотивация бороться до конца. Наблюдается высокий уровень самоорганизации и децентрализации протеста.

В этой ситуации существенное влияние на ситуацию могут оказать другие факторы. Во-первых, экономика.

Инфляцию невозможно побить дубинкой, а производительность труда поднять светошумовой гранатой. Если ситуация в экономике ухудшится, это станет серьезным вызовом для режима Лукашенко.

Второй важный фактор – давление международного сообщества. Сворачиваются западные финансовые программы и гранты, которые были ориентированы на государство. Кроме того, могут быть включены экономические санкции против режима Лукашенко и его кошельков.

Третий фактор: давление России. Затягивание процесса по проведению конституционной реформы и дальнейшего ухода Лукашенко из власти работает не в пользу Москвы. У руководителя страны нет доверия народа, что означает перманентные кризисы и проблемы, с которыми придется разбираться той же России.

«Лукашенко вообще может махнуть рукой на проведение конституционной реформы»


– Что можно ожидать от проведения конституционной реформы? Если отношения между Минском и Москвой усугубятся, если из России будет нарастать давление, то не исключено, что Лукашенко вообще может махнуть рукой на реформу. Он уже заявлял, что, мол, и так все хорошо в Конституции.

Если же Лукашенко все-таки пойдет на реализацию сценария Москвы, то власти будут стараться создать иллюзию втянутости в процесс значительной части общества и уверить всех в легитимности конституционной реформы.

Но как этого можно добиться? Решение поставленных задач станет большой проблемой для режима.
«Салідарнасць»
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Михаил Пастухов
Референдум-96 и его последствия
Анатолий Лебедько
Мы запускаем спонсорство!
Александр Томкович
Протесты не сдулись. “Стокгольмский синдром в...
Павел Знавец
Война с исчадием ада.
Владимир Подгол
Хобби полковника Карпенкова и дирижера Финберга...
Александр Волчанин
Чернобыльцы готовы к диалогу. Не готовы чиновники...
Людмила Мирзаянова
ПУСТЬ НАУКА ВЗДРОГНЕТ!


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]