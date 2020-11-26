Мнение: Лавров обсудит с Лукашенко досрочные выборы

Представители России не раз подчеркивали, что в первую очередь необходимо выполнять то, что обещано: проводить конституционную реформу и досрочные выборы.





«Все от Лукашенко этого и ждут, значительная часть белорусского населения и, собственно, российское руководство тоже считают, что без этого не обойтись», - указал эксперт, добавив при этом, что переговоры в Минске вряд ли будут проходить в критической плоскости.





Напомним, что глава МИД РФ уже в Минске. Сначала у него встреча с Макеем, потом - с Лукашенко.