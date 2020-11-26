Надпись "Не забудем" возле народного мемориала Тарайковского / " Наша Ніва"​





Игорь Самусенко сделал надпись "Не забудем" недалеко от места убийства Александра Тарайковского (вблизи станции метро "Пушкинская" в Минске). Ему предъявили обвинение по двум статьям Уголовного кодекса — ч. 2 ст. 339 ("Хулиганство") и ч. 2 ст. 218 ("Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное общественно опасным способом или повлекшее причинение ущерба в крупном размере").





На это правозащитники заявляют:





"Написание на асфальте надписи "Не забудем" не является проявлением хулиганства.





Содержание надписи, место, в котором она была сделана (место убийства сотрудниками милиции демонстранта Александра Тарайковского), в контексте общественно-политических событий и публичных общественных дискуссий, политических протестов, происходящих в стране в течение последних трёх месяцев, свидетельствуют о том, что мотивом её нанесения было выражение мнения на данные общественно значимые темы".





По их мнению, такое высказывание Самусенко попадает под защиту Международного пакта о гражданских и политических правах и не имеет ничего общего с предъявленными обвинениями.





Правозащитники подчёркивают, что Самусенко не посягал на сакральные или историко-культурные ценности, не уничтожил их. В надписи нет нецензурной лексики либо языка вражды и ненависти.





"Надпись "Не забудем" на асфальте тротуара не могла привести к значительному повреждению или уничтожению дорожного покрытия, и материальный ущерб от такой надписи явно носил символический характер", — констатируют они.





Правозащитники считают, что размер материального ущерба был искусственно завышен, чтобы обвинить Самусенко в умышленном повреждении имущества в крупном размере. За это ему грозит до 10 лет лишения свободы.









Правозащитники требуют немедленно освободить Самусенко и прекратить его уголовное преследование, а также освободить всех политзаключённых и прекратить политические репрессии в стране.





Под заявлением подписались правозащитный центр "Весна" (закрыт властями), РОО "Правовая инициатива", Белорусский документационный центр, инициативная группа "Идентичность и право", простое общество "Инициатива FORB", Белорусский ПЕН-центр, Белорусский дом прав человека имени Бориса Звозскова, консультационный центр по актуальным международным практикам и их имплементации в праве "Хьюман Константа", Центр правовой трансформации "Lawtrend", РПОО "Белорусский Хельсинкский комитет", РОО "Правовая инициатива”.



