



На встрече с А. Лукашенко Министр обороны В. Хренин заявил, что беларусские Вооруженные силы собираются расширить участие в международных миротворческих миссиях. На эту тему появилась статья на TUT.BY , ниже выдержка из моего комментария для статьи, пишет военный эксперт Егор Лебедок.





Скорее всего, речь идет об увеличении контингента в Ливане. Но есть факторы, благоприятствующие направлению беларусского миротворческого контингента в Карабах:





Во-первых, миротворческую миссию возглавляет Россия, с которой у нас самое плотное военное взаимодействие.





Во-вторых, Армения наш союзник по ОДКБ, Азербайджан — надежный политический партнер Беларуси и постоянный импортер наших вооружений.









В-третьих, послами Беларуси в Армении и Азербайджане недавно назначены силовики (бывший генпрокурор Конюк и бывший госсекретарь Совбеза и министр обороны Равков).





В-четвертых, парламент Турции одобрил отправку турецких военнослужащих в Азербайджан, вероятно, они также примут участие в миротворческой миссии. С Турцией у нас также вполне хорошие взаимоотношения.





Но решать, быть в Карабахе белорусским военным или нет, скорее всего будет Россия, возможно, при консультациях с Турцией. Миротворческая миссия в Карабахе осуществляется по соглашению трех сторон и вполне может быть расширена дальнейшим соглашением (таковое запланировано с Турцией и может включать и белорусский контингент).





По линии ОБСЕ наши миротворцы в Карабахе вряд ли окажутся. Азербайджан и Турция давно были недовольны действиями Минской группы и Европы по урегулированию карабахского конфликта и стремились обеспечить решение конфликта силами ближайших государств. Поэтому в принципе маловероятно появление масштабной миссии ОБСЕ в Нагорном Карабахе.