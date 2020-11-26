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Шульман: Внутри белорусской власти сочувствуют тем, кто вне системы

Российский политолог Екатерина Шульман — о смелом обращении депутата Мингорсовета Павла Бочарникова.


Депутат в письме на имя председателя Совета депутатов потребовал рассмотреть на сессии вопросы об освобождении политзаключенных и остановке политических репрессий.

— Хочется надеяться, что его не побьют и не посадят, что довольно часто происходит в городе Минске в других белорусских городах, — сказала в эфире Эха Москвы Екатерина Шульман. — Любое такого рода действие важно, потому что, оно, во-первых, показывает другим людям, находящимся внутри системы, что ой, оказывается, так можно было.
 
А, во-вторых, оно показывает тем, кто вне системы, что им тут внутри сочувствуют.

Одна ласточка весны не делает, но, во-первых, это нравственный, мужественный поступок, поэтому его нельзя не приветствовать, даже если он не принесет никакого результата. Добродетель хороша сама по себе, не надо ей искать ей обязательно практически повестки.

Во-вторых, потому что да, каждый такой маленький шаг, он приближает неизбежное. Давайте помнить о том, что да, оно неизбежное.
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