Канада и США требуют прекратить преследование журналистов в Беларуси
Задержания журналистов в Беларуси противоречат принципам прав человека и должны немедленно прекратиться.
Об этом в сети Твиттер написал министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань.
"Задержания журналистов в Беларуси режимом Лукашенко нарушают основополагающие принципы прав человека. Канада призывает к их немедленному освобождению и обещает продолжать защищать свободу СМИ", - заявил Шампань.
Госдепартамент США также призывает власти Беларуси прекратить преследование журналистов.
«Соединенные Штаты призывают белорусские власти уважать свободу СМИ и прекратить преследование и запугивание журналистов. Те, кто находится за решеткой, должны быть немедленно освобождены», - написал официальный представитель Госдепартамента Кейл Браун.
По подсчетам Белсат сейчас в Беларуси удерживается 140 политических заключенных, часть из которых — журналисты. Вчера был задержан политический обозреватель Игорь Ильяш, который несколько часов не выходил на связь, после чего сообщил, что находится в изоляторе временного содержания на Окрестина.
"Белорусский партизан"
08:15 26/11/2020
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