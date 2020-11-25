Бывший судья Конституционного суда Михаил Пастухов по просьбе «Белорусского партизана» высказал свое мнение о формах «конституционной реформы» и о российском «интересе» в положении дел в Беларуси.





- Лукашенко больше не говорит про «конституционную реформу». Что бы это значило?





- Тема «конституционной реформы» с повестки дня не снята. По мнению Лукашенко, Конституцию ломать не надо, достаточно часть полномочий передать парламенту и правительству. Однако раздел 4 Конституции - самый объемный и сложный. Если у одного органа власти отнять часть полномочий, то надо будет переписывать и другие части Конституции. Опять же надо что-то дать гражданам, чтобы заинтересовать их реформой и сказать, что власть старается ради них. Наверняка, разработчики поправок придумают что-то в области социального обеспечения, социального партнерства, помощи многодетным семьям. Может быть, введут должность уполномоченного по правам человека, на чем давно настаивает Совет ООН по правам человека. Возможно, будет решен вопрос об отмене смертной казни.

Фото: VASILY FEDOSENKO/REUTERS





Определенные изменения могут быть внесены в избирательное законодательство. Политические партии могут получить гарантированное представительство в парламенте, если преодолеют установленный заградительный барьер 3 или 5 процентов. Не исключено, что и сам парламент может стать однопалатным, потому что верхняя палата – Совет республики показала свою ненужность. К этому подтолкнет переход на смешанную систему выборов, при которой половину мест надо отдать под партийное представительство.

В плане проведения конституционной реформе нашим законотворцам придется учитывать опыт России. Мало того, что там реформу провели молниеносно (всего за три месяца), так еще и «уважили» бывших и нынешних президентам: дали им гарантии вечной неприкосновенности. Думаю, что эта часть реформы очень заинтересует нынешнюю белорусскую власть.

Понятно, что Россия в лице кремлевского руководства хотела бы видеть в Беларуси нового президента. Лукашенко отводится задача организовать «конституционную реформу», провести поправки в Конституцию, но уже не воспользоваться результатами этой реформы. Такова логика конституционного развития: если вносятся поправки в Конституцию, то этими поправками могут пользоваться только новые органы власти, сформированные после выборов.





Очевидно, Россия заинтересована в наведении порядка в Беларуси. Известно, что в начале декабря в Москве планируется встреча Лукашенко и Путина. Видимо, между ними состоится серьезный разговор, после которого будут приняты меры для организации национального диалога о путях выхода из конституционного кризиса. Кроме власти, в этом диалоге должна принять участия реальная оппозиция. Думаю, что главной фигурой в переговорном процессе Россия хотела бы видеть Виктора Бабарико и его помощников - Максима Знака и Марию Колесникову. Преградой для такого участия не могут служить недавно предъявленные им обвинения, как и их нахождение под стражей. Могу предположить, что в скором времени они будут уже на свободе и действующая власть будет послушно выполнять их политические требования, в том числе прекращение репрессий, освобождение политзаключенных и возбуждение уголовных дел в отношении «силовиков». Другого выхода из создавшейся ситуации для Лукашенко просто не имеется, и Россия потребует от него уступок. Вариант с участием в переговорном процессе Светланы Тихановской для Лукашенко и Путина является неприемлемым и губительным.





- Как можно внести поправки в Конституцию?





- Здесь недостаточно провести Всебелорусское народное собрание и заседание парламента. По действующей Конституции для внесения поправок в разделы о правах человека и о системе органов власти требуется проведение республиканского референдума. Понятное дело, пользуясь случаем, власти включат в него и ряд «сопутствующих» вопросов, типа отмены смертной казны, перехода на смешанную систему выборов. Нельзя исключить, что российские власти продвинут вопрос о дальнейшей интеграции и о принятии конституционного акта союзного государства. Решение такого вопроса позволит логично завершить вопрос с интеграцией и включением Беларуси в состав нового государства, а, по сути, в состав России. Для реализации идеи интеграции-инкорпорации российскому руководству нужен новый президент Беларуси. На его место очень подходит кандидатура Виктора Бабарико. Так это или не так, мы узнаем после поездки Лукашенко в Москву.





- Согласится ли Лукашенко выполнить рекомендации «старшего брата» в лице Путина?





- Конечно, нельзя исключить, что Лукашенко проигнорирует заинтересованность России в дальнейшем развитии ситуации в Беларуси. Тем не менее, российское руководство имеет сильные рычаги влияния на бывшие государства-сателлиты, включая экономические и финансовые средства. Время торопит Россию, и она очень хотела бы завершить «союзную интеграцию». Экономика трещит по швам, финансы истощаются. Скоро вступит в должность президента США Джозеф Байден, который будет проводить недружественную политику как в отношении России, так и Беларуси. Поэтому Россия спешит и настаивает на своем варианте. Еще не сделан даже первый шаг – начало диалога по конституционной реформе. А ведь надо еще назначить и провести референдум. По Конституции референдум назначается за три месяца до его проведения. Значит, если его назначить в декабре, то лишь в марте его можно провести.

К тому же следует учитывать, что народ Беларуси никак не успокаивается и жаждет смены власти. Если назначить референдум, то уже трудно рассчитывать на поддержку инициатив власти. Может возникнуть эскалация напряженности не только внутри Беларуси, но и в отношениях между Беларусью и Россией.

Одно можно сказать с уверенностью: время нынешней власти подходит к концу и уходящему правителю пора подумать о гарантиях безопасности.





- Какие гарантии могут быть предоставлены Лукашенко?





- В России уже решили этот вопрос. По такому же сценарию, думаю, он будет решаться и в Беларуси. По всей видимости, какие-то гарантии могут даваться и российским руководством в случае ухода Лукашенко. Возможно, потребуют таких гарантий и от будущего белорусского президента. Во всяком случае, Лукашенко может согласиться на уход только при наличии «железобетонных» гарантий.







