Новый указ: Лукашенко разрешил сам себе менять законы за 10 дней





2.1. решение о подготовке срочных проектов принимается президентом Республики Беларусь, а также главой Администрации президента Республики Беларусь, премьер-министром Республики Беларусь или их первыми заместителями;





2.2. подготовка срочных проектов осуществляется в ускоренном порядке (в том числе в формате совещаний) в соответствии с требованиями настоящего Указа;





2.3. общий срок подготовки срочных проектов, включая их согласование с заинтересованными и проведение обязательной юридической и иных экспертиз, не может превышать 10 рабочих дней.