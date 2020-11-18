Павел Бочарников направил председателю Мингорсовета Андрею Бугрову обращение с просьбой рассмотреть на ближайшей сессии вопросы, касающиеся ситуации в Беларуси, пишет Столичный депутатнаправил председателю Мингорсоветаобращение с просьбой рассмотреть на ближайшей сессии вопросы, касающиеся ситуации в Беларуси, пишет gazetaby.com





Это обращение, составленное в интересах минчан, депутат считает «своей обязанностью перед избирателями».





"С 9 августа 2020 года наш город стал ареной грубых нарушений и попраний прав граждан, жестокого подавления мирных акций протеста.





Убийства, покушения на убийства, пытки, демонстративно незаконные захваты граждан, применение огнестрельного оружия и светошумовых гранат, боевой техники, террористических действий боевых отрядов под видом органов правопорядка превратили столицу в место военно-карательных действий", — отметил в обращении депутат.





Он указал на игнорирование властью диалога и соучастие властей в «антинародной силовой операции по принуждению к исполнению воли и интересов меньшинства, что является попранием Конституции и разрушает правовые основы государства».





"Власть для сохранения интересов меньшинства пытается манипулировать общественным сознанием, грубо подменяя понятия и фальсифицируя факты", — констатирует Павел Бочарников.





Он считает бессмысленными репрессии по отношению к дворовым сообществам «за чаепития и концерты» и проводит параллель с 30-ми годами прошлого века: «христианские ценности попираются, преследуются священнослужители, навязывается идеология непогрешимости руководства страны».





"Промедление избранников народа в четком выражении и определении гражданской позиции, основанной на запросе избирателей, ведет как к дискредитации депутатов, так и всего конституционного института народовластия, а в итоге к разрушению государства", — написал депутат.









«От имени и по поручению жителей Минска» он просит включить на рассмотрение ближайшей сессии Мингорсовета шесть вопросов.





- Потребовать и принять комплекс мер и действий по освобождению всех заключенных и задержанных по основаниям, связанным с протестными акциями и выражением гражданской позиции.





- Дать принципиальную оценку ничем не спровоцированному и необоснованному насилию, происходящему в Минске с 9 августа, применению спецсредств, специальной и боевой техники, добиться прекращения антигуманных действий.





- Создать комиссию по выявлению причин и оснований возникновения протестных акций с июля 2020 года и их силового подавления.





- Дать оценку органам следствия при разрешении обращений граждан по фактам убийств, покушениям на убийство, избиениям во время задержаний, при сопровождении и пребывании в РУВД и ЦИП.





Добиться полного и объективного расследования этих дел, неукоснительного, беспрепятственного обеспечения правовой помощи гражданам по данной категории дел.





- Отменить решение Мингорсовета от 18.11.2020 года «Об утверждении комплекса дополнительных мероприятий».





- Предоставить жителям Минска возможность проводить массовые мероприятия в родном городе по заявительному принципу.





"Рассмотрение обращения провести гласно и открыто", — просит депутат.





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46-летний Павел Бочарников — бизнесмен. Он избран депутатом от Слободского избирательного округа №28, это Московский район Минска.





Известно, что только Бочарников и Ольга Тесакова проголосовали против недавней закупки бронежилетов для органов МВД.





В соцсетях этот депутат открыто выступает с осуждением действий властей. Он назвал «геноцидом репрессии против тех, кто не согласен быть рабом и приспешником кровавого режима», и высказал слова поддержки всем белорусам в день гибели Романа Бондаренко.