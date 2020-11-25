



Джо Байден стал первым кандидатом в президенты США, получившим более 80 миллионов голосов избирателей. Об этом сообщает CNN в среду, 25 ноября.





Подсчет голосов все еще не закончен, но по состоянию на вечер вторника Байден уже набрал более 80 011 000 голосов, тогда как президент Дональд Трамп - более 73 800 000 голосов. При этом у Трампа второе место по количеству голосов в истории США.





На этих выборах Байден получил 306 голосов выборщиков, а Трамп - 232. Чтобы стать президентом, необходимы 270 голосов выборщиков.





Ранее Трамп уже распорядился начать передачу власти Байдену, хотя и анонсировал крупный иск, который якобы раскроет в мельчайших деталях все фальсификации на выборах.