Тогда пресс-служба ведомства утверждала, что задержанный «активно сотрудничает со следственными органами и дает признательные показания». При этом на записи, опубликованной вместе с милицейским пресс-релизом, было видно, что

Дедок сильно избит.









Сейчас его обвиняют в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок (статья 342 УК). От человека, с которым Дедку удалось поговорить в изоляторе на Окрестина, «Медиазоне» стали известны подробности задержания анархиста.





около 23:00 11 ноября. «Разбили окно и ворвались семь человек СОБР и ОМОН», — вспоминает собеседник «Медиазоны» рассказ анархиста. Источник, пожелавший остаться анонимным по соображениям безопасности, передал « Медиазоне », что, по словам Николая Дедка, силовики пришли в его съемную квартиру в поселке Сосновый. «Разбили окно и ворвались семь человек СОБР и ОМОН», — вспоминает собеседник «Медиазоны» рассказ анархиста.





«Сразу [его] начали бить, чтобы дал пароль от входа в систему, потом начали душить подушкой. Когда [он] стал задыхаться, дал пароль. Потом [его] долго били, пока не вспомнил пароль от телеграма», — говорит источник.





После какое-то время Дедок лежал на полу — силовики не давали ему поднять голову, но блогер запомнил, что они ходили по квартире. Вскоре они привели понятых-соседей и провели обыск в квартире. «[Ему] сразу сказали, чтобы при понятых ни слова не говорил», — передает собеседник «Медиазоны».





«Во время обыска из ниши с инструментами достали три бутылки, которых [в квартире] не было, от них был очень сильный запах бензина. Но бутылки были завернуты в полотенце, которое он использовал на кухне», — вспоминал Дедок в разговоре с источником.





О том, что Николая Дедка при задержании избили, рассказывала с его слов адвокат Наталья Мацкевич. Защитница заявила ходатайство о проведении судебно-медицинской экспертизы.





«Могу сказать, что

у меня было несколько клиентов, которые бежали из Чечни после применения к ним пыток и были задержаны в Беларуси для высылки. Но я никогда не думала, что услышу, как подобные истории будут происходить в нашей стране»,

— говорила Мацкевич, не уточняя деталей задержания своего доверителя.





Закончив обыск, силовики сказали Дедку, что теперь будут записывать видео. Его затолкали в кладовку и пустили туда слезоточивый газ. «Затем вывели на улицу и перцовым газом залили в лицо, прямо в глаза. Сказали, что если не скажет на видео, не дадут умыться. Завели в дом, и пока не сняли видео, умыться не дали», — пересказывает собеседник «Медиазоны» слова анархиста.





«Все время угрожали изнасиловать, помочиться на него, сказали, что завезут в гестапо или в лес», — продолжает источник.





Около половины первого ночи Дедка посадили в микроавтобус и отвезли в Минск, в Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД.





Блогер рассказывал собеседнику «Медиазоны», что там его положили лицом в пол, и в таком положении он провел четыре часа.





«[От него] требовали пароль от VeraCrypt, от жесткого диска, требовали сказать, кто админы каналов, особенно [анархистских] "Прамень" и АЧК. Когда молчал, били дубинками по спине и ногами», — приводит источник рассказ Дедка.

Ему угрожали изнасилованием дубинкой, били по рукам, по пяткам — электрошокером; когда он поднимал голову, на нее наступали ногой — так продолжалось до пяти утра.

«Брали бутылки, которые якобы нашли в квартире, и засовывали горлышко в рот, заставляли на них плевать, потом растирали. Дали подписать какие-то бумаги», — говорил Дедок собеседнику «Медиазоны».









После силовики потребовали, чтобы задержанный анархист снова произнес на камеру написанный ими текст — «сказали, что если скажет что-то не так, то будут бить. Если скажет еще что-то про ГУБОПиК, то заберут из ИВС и опять будут бить, и еще сильнее».





Кто издевался над Дедком, сам он, по словам источника, не знает — участники задержания и обыска не представлялись и были в масках. Они «пообещали», что задержанный получит «семь-девять лет», а если что-то расскажет «о них», то «на зоне его загонят в "петушатню" и убьют».





В ИВС на Окрестина Дедка доставили около пяти утра 12 ноября.