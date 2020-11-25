Уже 143! Правозащитники признали политзаключенными еще 11 человек

Заявление публикует ПЦ Вясна





В связи с информацией о предъявлении обвинений по статье 293 Уголовного кодекса ("массовые беспорядки") Сергею Кривчене, Артему Медведскому, Евгению Курганову, Дмитрию Жебуртовичу, а также по ст. 342 Уголовного кодекса ("групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок") Николаю Дедку, Алексею Самусенко, Киму Самусенко, Павлу Дрозду, еще раз подтверждая позицию, изложенную в совместном заявлении правозащитного сообщества от 10 августа 2020 года, отмечаем следующее:





Свобода мирных собраний гарантирована статьей 21 Международного Пакта о гражданских и политических правах. Данная свобода не подлежит никаким ограничениям, кроме тех, что установлены законом и необходимы в демократических странах в целях национальной и общественной безопасности, общественного порядка, здравоохранения и нравственности населения или защиты прав и свобод других лиц.





Выступления граждан носили стихийный, самоорганизованный характер и были вызваны недоверием к результатам выборов Президента Республики Беларусь, которые состоялись 9 августа 2020 года, и проходили с многочисленными нарушениями и фальсификациями, не были признаны международным сообществом как демократические, справедливые и свободные.





Собрания граждан носили мирный характер и не представляли угрозы ни национальной, ни общественной безопасности. Несмотря на это демонстранты были атакованы спецподразделениями МВД с непропорциональным применением физической силы, спецсредств и оружия.





Впервые в истории Беларуси в отношении мирных демонстрантов были применены резиновые пули и водометы. Особенно большое количество повреждений было получено от использования шумовых гранат.





В своем заявлении от 10 августа 2020 года белорусское правозащитное сообщество осудило действия правоохранительных органов и возложило всю ответственность за произошедшее 9 и 10 августа на власти Республики Беларусь.





Также считаем необходимым отметить, что демонстрантами не совершались действия, которые охватываются диспозицией статьи 293 УК и соответственно не могут квалифицироваться как массовые беспорядки.

Участники протестов не совершали поджогов, погромов, не уничтожали имущество и не оказывали вооруженного сопротивления правоохранительным органам.

Отдельные случаи насильственных действий в отношении сотрудников милиции со стороны демонстрантов требуют отдельной правовой квалификации, с учетом контекста и обстоятельств применения насилия, в том числе в контексте самообороны от заведомо непропорциональных действий сотрудников милиции.





Также отмечаем, что квалификация действий Кима Самусенко и Павла Дрозда по ст. 349 УК РБ (несанкционированный доступ к компьютерной информации), не может являться основанием для избрания меры пресечения в виде содержания под стражей, даже при наличии этого состава преступления в их действиях.





Мы оцениваем преследование Сергея Кривчени, Артема Медведского, Евгения Курганова, Дмитрия Жебуртовича, Николая Дедка, Алексея Самусенко, Кима Самусенко, Павла Дрозда, которые были обвинены по ст. 293 УК ("массовые беспорядки") и по ст. 342 УК ("групповые деняния, грубо нарушающие общественный порядок"), как политически мотивированное преследование в связи с реализацией ими свободы мирных собраний и выражения своего мнения относительно объявленных результатов выборов Президента Республики Беларусь и признаем их политическими заключенными.





В связи с этим мы требуем от властей Беларуси:





Немедленно освободить из-под стражи политзаключенных Сергея Кривченю, Артема Медведского, Евгения Курганова, Дмитрия Жебуртовича, Николая Дедка, Алексея Самусенко, Кима Самусенко, Павла Дрозда и прекратить их уголовное преследование.

Также политзаключенными признаны жулналистки Катерина Борисевич (TUT.BY), Катерина Андреева (Белсат) и Дарья Чульцова (Белсат).

Таким образом по данным правозащитников, в Белраси уже 143 человека являются политзаключенными

Правозашщитники требуют немедленно освободить всех политических заключенных, а также граждан, задержанных в связи с реализацией свободы мирных собраний в поствыборный период и прекратить политические репрессии в отношении граждан страны.





Правозащитный центр "Весна”;





РОО "Правовая инициатива”;





Белорусский документационный центр;





Инициативная группа "Идентичность и право";





Центр правовой трансформации Lawtrend;





Консультационный центр по актуальным международным практикам и их имплементации в праве "Хьюман Константа”;





Белорусский дом прав человека имени Бориса Звозскова;





РПОО "Белорусский Хельсинкский комитет";





Белорусский ПЕН-центр;





Простое общество "Инициатива FORB".