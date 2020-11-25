



Соответствующее мнение корреспонденту «Политринга» высказала депутат Палаты представителей 6–го созыва, кандидат в президенты Беларуси 2020 года Анна Канопацкая, комментируя результаты опроса, проведенного БАМ в ноябре.





«Больше чем полгода на наших глазах разыгрывается отвратительное представление, в котором одни – “новые” прокремлевские марионетки - пытаются отодвинуть от контрабандно- трансграничной кормушки других – “старых” прокремлевских марионеток, бесстыдно используя при этом естественное стремление белорусского общества к демократическим переменам. При чем, что диктатор и его номенклатура, что самозванная ”лидер нации” и ее алчное окружение, даже мысли не допускают пойти на пересмотр существующих отношений с Российской Федерацией и предпринять конкретные действия, подтверждающие проевропейское движение нашего общества», - отметила она.





Канопацкая подчеркивает: и одни, и вторые обозначают свое политически-экономическое кредо не «вместе», а исключительно «между», то есть «продолжая государственно-олигархическое паразитирование на транзитных схемах».

«Поэтому народ делает свой цивилизационный выбор сам, без оглядки на псевдолидеров. К большому сожалению, уничтожение активной части нашего гражданского общества, осуществляемое сегодня совместными усилиями действующей власти и управляемой спецслужбами новоявленной “оппозиции”, будет тормозить этот процесс. Но нет никаких сомнений, что здоровые, патриотические силы рано или поздно приведут Беларусь в семью европейских народов, а юридическое недоразумение “Союзный договор” останется просто элементом совместной истории двух равноправных и добрососедских государств», - подытожила она.





Напомним, что опрос Белорусской аналитической мастерской (БАМ), проведенный в начале ноября, показал, что сторонников союза с Россией в Беларуси стало меньше на 11% по сравнению с сентябрем этого года. Глава БАМ, доктор социологических наук Андрей Вардомацкий допустил, что речь может идти о формировании нового тренда, который в перспективе способен вызвать геополитическое напряжение в отношениях с Россией.



