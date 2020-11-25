"Они являются узниками совести, задержанными исключительно за осуществление своего права на свободу выражения мнений, и должны быть немедленно и безоговорочно освобождены, а уголовное преследование против них прекращено", - говорится в публичном заявлении Amnesty International, распространенном во вторник.





"Организация пришла к выводу, что

они действовали в общественных интересах, а их уголовное преследование и арест представляют собой наказание за разоблачение правительственной дезинформации",

- подчеркнули в организации.





В Amnesty International отмечают, что согласно международным законам и стандартам в области прав человека информаторы, раскрывающие информацию, указывающую на правонарушения, в том числе о нарушениях прав человека и злоупотреблениях, должны быть защищены от преследования.





"Хотя ст. 178 Уголовного кодекса Беларуси предназначена для защиты права на неприкосновенность частной жизни и предотвращения разглашения медицинских данных отдельных лиц без их согласия, раскрываемая информация ограничивалась тем, что было разумно необходимо для выявления правонарушений и в общественных интересах. Таким образом

раскрытие информации перевешивает любой потенциальный вред от её обнародования",

- отметили в организации.





Журналисты, публикующие информацию, разглашенную информаторами, также защищены правом на свободу выражения мнений и не должны подвергаться судебному преследованию за дальнейшее распространение такой информации, добавили там.





Напомним, в отношении врача, сообщившего журналистке портала tut.by Катерине Борисевич информацию о медицинском освидетельствовании о Романе Бондаренко, умершем в больнице после того, как его доставили туда из Центрального РУВД Минска, было возбуждено уголовное дело.



