Amnesty International признала узниками совести арестованных по делу Бондаренко врача и журналистку
Международная правозащитная организация Amnesty International признала врача и журналистку, арестованных по делу Бондаренко, узниками совести и призвала белорусские власти к их немедленному освобождению.
"Они являются узниками совести, задержанными исключительно за осуществление своего права на свободу выражения мнений, и должны быть немедленно и безоговорочно освобождены, а уголовное преследование против них прекращено", - говорится в публичном заявлении Amnesty International, распространенном во вторник.
"Организация пришла к выводу, что
они действовали в общественных интересах, а их уголовное преследование и арест представляют собой наказание за разоблачение правительственной дезинформации",
- подчеркнули в организации.
В Amnesty International отмечают, что согласно международным законам и стандартам в области прав человека информаторы, раскрывающие информацию, указывающую на правонарушения, в том числе о нарушениях прав человека и злоупотреблениях, должны быть защищены от преследования.
"Хотя ст. 178 Уголовного кодекса Беларуси предназначена для защиты права на неприкосновенность частной жизни и предотвращения разглашения медицинских данных отдельных лиц без их согласия, раскрываемая информация ограничивалась тем, что было разумно необходимо для выявления правонарушений и в общественных интересах. Таким образом
раскрытие информации перевешивает любой потенциальный вред от её обнародования",
- отметили в организации.
Журналисты, публикующие информацию, разглашенную информаторами, также защищены правом на свободу выражения мнений и не должны подвергаться судебному преследованию за дальнейшее распространение такой информации, добавили там.
Напомним, в отношении врача, сообщившего журналистке портала tut.by Катерине Борисевич информацию о медицинском освидетельствовании о Романе Бондаренко, умершем в больнице после того, как его доставили туда из Центрального РУВД Минска, было возбуждено уголовное дело.
Источник: interfax.by
10:31 25/11/2020
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