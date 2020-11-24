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Глава Гомельщины - в больнице. Официально - с пневмонией

"Сильным Новостям" стало известно, что глава Гомельской области Геннадий Соловей госпитализирован в Первосоветскую больницу Гомеля.

Накануне эту информацию подтвердили два не связанных между собой источника. Официальный диагноз – пневмония.

Напомним, в минувшую пятницу, 20 октября, на «Гомсельмаш» приезжал Лукашенко. На встрече присутствовало много чиновников как из Минска, так гомельских, в том числе и Геннадий Соловей. 

Несмотря на обязательный масочный режим, все они, судя по снимкам госСМИ, были без масок и не соблюдали социальную дистанцию.
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