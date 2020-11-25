



"Журналисты играют фундаментальную роль в защите прав человека, и их работа позволяет требовать ответственности с тех, кто стоит у власти... Демократия питается информацией, без информации не может быть демократии", - сказал он во вторник в Европарламенте на слушаниях по вопросу о прекращении безнаказанности за преступления против журналистов.





Эта тема, по его словам, приобрела особую актуальность на фоне пандемии COVID-19. В некоторых странах борьба с пандемией "в какой-то степени используется против свободы СМИ и выражения мнений".





Рейндерс сообщил, что ЕС на защиту свободы СМИ и поддержку журналистов в 70 странах за 10 лет потратил более шести миллиардов евро и продолжает эту работу в рамках плана действий в защиту прав человека и демократии до 2024 года.





Санкции ЕС остаются главным политическим приоритетом, отметил он. Новый режим санкций даст ЕС больше гибкости в наказании "ответственных за серьезные нарушения прав человека повсюду в мире, где бы они ни были совершены".





Комиссар ЕС рассказал депутатам Европарламента, что Еврокомиссия направила во все представительства ЕС инструкцию о поддержке журналистов и представительства публично объявили в странах своего пребывания о том, что будут заниматься этим вопросом. Они следят за судебными процессами и другими ситуациями, когда требуется защита журналистов.









В течение последних 12 месяцев ЕС оказал помощь и предоставил защиту 400 журналистам. В разных регионах сотни тысяч евро потрачены в рамках различных проектов и программ, особенно в Африке и Азии. ЕС продолжает работу в защиту журналистов через Совет Европы, через ЮНЕСКО.





В дискуссии парламентариев прозвучали примеры безнаказанности преступлений против журналистов, в частности, на Мальте, в Словакии, Сирии, Беларуси.





В обсуждении этой темы представители всех политических групп - от консерваторов до либералов и левых, от "зеленых" до евроскептиков - продемонстрировали редкое единство взглядов.