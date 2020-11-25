Ранее епископ Кособуцкий осудил уничтожение силовиками народного мемориала Романа Бондаренко в Минске. Он заявил, что страх власти перед народом растёт, но "все эти репрессии только укрепляют нас". Эти слова возмутили Лукашенко, который приказал разобраться и с ним, и с руководителем информационного отдела Белорусской Православной Церкви Сергеем Лепиным, который также осудил уничтожение мемориала и увидел в этом сатанизм.





Уже 18 ноября Генпрокуратура Беларуси официально предупредила Кособуцкого и Лепина "о недопустимости нарушения закона". Было заявлено, что их публичные заявления "ведут к конфронтации в обществе", "разжигают ненависть к представителям органов государственной власти, в том числе правоохранительных органов".





"Не исключаю, что вскоре к перечню категорий людей, сидящих за решёткой, будут присоединены и священники, епископ..., — пишет епископ Юрий Кособуцкий. — Репрессии продолжаются, продолжаются допросы, и возможно возбуждение уголовного дела в отношении меня и о. Сергия. Я готов...".



