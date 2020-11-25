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Белковский: чего хочет Путин в Беларуси

Российский политолог Станислав Белковский заявил, что Александр Лукашенко снова поставил под сомнение свою тотальную лояльность Москве.


– Сначала он, выступая на заводе «Гомсельмаш», заявил, что он категорически против приватизации белорусских предприятий российским капиталом, причем сделал это, как всегда, в довольно развязной манере, – сказал Белковский в эфире Эха Москвы. – А потом еще и анонсировал повышение тарифов на перекачку нефти через Беларусь.

То есть Александр Григорьевич, видимо, недоволен тем, как Москва его поддерживает. Он, наверное, закопавшись там в своем Дворце Независимости, в резиденции в Дроздах и так далее, в той своей параллельной альтернативной реальности, в которой он живет уже достаточно давно, в том самом ментальном бункере, где он находится, забыл, что Москва его совершенно не поддерживает.

Нет-нет. Москва его поддерживает только в том смысле, что Владимир Путин не хочет победы революции и не хочет, чтобы президентом стала Светлана Тихановская, которая в его сознании полностью ассоциируется с Западом, с Соединенными Штатами Америки и, соответственно, с Польшей и Литвой как агентами Соединенных Штатов Америки. Он хочет какого-то компромиссного сценария, при котором Лукашенко бы ушел и уступил дорогу новому поколению политиков.

Белковский считает компромиссным вариантом конституционную реформу с перераспределением полномочий в направлении парламента и правительства при назначении премьер-министром российского бизнесмена белорусского происхождения.


– Александр Лукашенко понимает опасность именно такого сценария, потому что он реалистичен, реализуем. Именно поэтому вдруг неожиданно разразилась история о том, что нога российского капитала не должна ступить на белорусскую землю. Но тем самым он всё больше загоняет себя в ловушку.

По мнению Белковского, 2021 год станет последним в политической карьере первого президента Беларуси.
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