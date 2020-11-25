Поротников: Москве пришлось серьезно задуматься над будущим Беларуси после Лукашенко, но в зоне своего влияния
Кремль спешит решить вопрос в Беларуси, чтобы потом на него не отвлекаться от более важных для российской правящей элиты дел.
Аресты тысяч людей за последние недели, отключение водоснабжения от мятежного жилого комплекса «Новая Боровая», привлечение сотен граждан в качестве подозреваемых по уголовному делу о массовых беспорядках, патрулирование дворов и перестановки внутри МВД, с моей точки зрения, — часть процесса, который официально именуется конституционной реформой в Беларуси. И напрямую отношения к сохранению власти А. Лукашенко не имеет, пишет политический аналитик, руководитель проекта BelarusSecurityBlog Андрей Поротников.
Лукашенко на протяжении многих лет периодически обращался к вопросу реформы конституции: мол, слишком много полномочий у президента, время идет, надо адаптировать Основной закон под новую ситуацию. Но эти заявления были словно из цикла строительства коммунизма: когда-нибудь, но не при нашей жизни.
Однако августовские протесты коренным образом поменяли ситуацию. В том числе и для внешних игроков. Традиционно Москва имеет самую глубокую вовлеченность в белорусские дела. Можно выдвигать различные конспирологические версии относительно роли Кремля в недавних президентских выборах в Беларуси, но главное в другом: выборы показали необратимую утрату общественной поддержки режимом. Если у политика с многолетним опытом выигрывает домохозяйка, то это означает, что у него выиграет кто угодно. Внезапно Кремль оказался перед необходимостью иметь этого самого неизвестного «кто угодно» для того, чтобы обеспечить надежную защиту российских интересов в Беларуси.
Москве пришлось серьезно задуматься над будущим Беларуси после Лукашенко, но в зоне своего влияния. Формат политической трансформации был предложен самим белорусским правителем в виде той самой конституционной реформы. За это в Кремле и уцепились: за последние три месяца высказывания российских топ-чиновников относительно конституционной реформы в Беларуси звучали едва ли не чаще, чем от их белорусских коллег. И были куда как конкретнее: временами создавалось такое ощущение, что конституцию для Беларуси пишут в Кремле, а не в Минске.
Вряд ли у Москвы есть долговременная стратегия для Беларуси. Но есть потребность иметь в лице белорусской власти партнера, который:
- был бы понятен и предсказуем;
- не вызывал бы неприятия белорусского общества;
- признавался бы легитимным в качестве главы государства международным сообществом;
- был бы крайне заинтересован в поддержке Москвы, так как находился бы под постоянным внутриполитическим давлением.
А для этого следовало бы:
- демонтировать суперпрезиденсткую систему правления в Беларуси, создать несколько конкурирующих между собой центров властного влияния (как минимум парламент, президент и правительство), ни один из которых не обладал бы потенциалом навязать свою волю остальным;
- снять вопрос с легитимностью внутри- и внешнеполитической через выборы всех ветвей власти и их фактическое переформатирование.
Все это можно сделать в рамках конституционной реформы. Но само проведение такой реформы также нуждается в ряде условий:
- не должно быть массовой оппозиции новой конституции;
- должно быть международное признание конституционной реформы.
Пока продолжаются массовые протесты и ряд знаковых для протеста фигур находится в статусе политзаключенных, это невозможно. 10 октября состоялась встреча А. Лукашенко с некоторыми своими оппонентами в СИЗО КГБ. По моему убеждению, основной целью был зондаж возможности включения наиболее авторитетных из них в конституционную реформу в качестве пассивного меньшинства. Говоря проще, их готовности «торговать лицом», а не реально участвовать в политическом процессе. В случае успеха режим рассчитывал таким образом решить сразу две проблемы: и с политзаключенными, и с протестами. Но никто из авторитетных арестантов колаборантом не стал, протесты продолжились.
Просто выпустить знаковых политзаключенных власти не могут, так как это будет воспринято в качестве победы протеста, может спровоцировать дестабилизацию госаппарата. И активизирует недовольных.
Но помимо политических ограничителей, есть и фактор времени.
Во-первых, это экономический кризис, который еще более подогреет общественное недовольство. Необходимо решить политические вопросы до того, как их усугубят экономические проблемы. Чтобы не попасть в ситуацию идеального шторма, когда встречаются все неблагоприятные факторы сразу.
Во-вторых, спешит Кремль. Есть внутрироссийский политический календарь. Растут и ширятся слухи, что Владимир Путин по состоянию здоровья все менее способен контролировать ситуацию в стране. И стоит вопрос о его приемнике. Поэтому надо решить вопрос в Беларуси, чтобы потом на него не отвлекаться от более важных для российской правящей элиты дел.
В-третьих, приход к власти в Вашингтоне демократической администрации может стать началом крестового похода за демократию во всем мире. В том числе и на постсоветском пространстве.
Значит, необходимо закрыть вопрос трансформации системы власти в Беларуси, обеспечить её легитимность и рукоподаваемость на международном уровне и до начала острой фазы экономического кризиса, и до вероятных событий в Кремле, и до того, как администрация Д. Байдена заработает в полную силу.
Поэтому Кремль давит на Минск с целью ускорить конституционную реформу. С учетом принципиальных изменений политической системы, которую хотели бы видеть в Беларуси российские «партнеры», такие трансформации будут означать в том числе и временное ослабление государственной власти, новую волну политизации и мобилизации общества. А результат может получиться совсем не такой как хотелось бы. Поэтому нужна тишина. Полная. Безусловно, на время, в недалеком будущем власти придется снижать градус репрессий. Но это будет потом.
А пока в Минске ждут главу российского МИДа Сергея Лаврова. Подозреваю, скорость и содержание конституционной реформы в Беларуси будут в центре переговоров в ходе визита.
09:21 25/11/2020
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