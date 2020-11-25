Это такая зримая примета политической, правовой сегрегации, фактически введенной в стране. Иначе говоря, все, кто против Лукашенко, объявлены пораженными в правах. Законы и Конституция на них не распространяются.





Их можно не только сажать за решетку, бить, не впускать на территорию Беларуси, но скоро будут лишать гражданства. Вот в жилом комплексе «Новая Боровая», отличившемся активной позицией проживающих там граждан, на некоторое время отключили воду и отопление. Чтобы не забывали, в какой стране живут.





Политическая сегрегация

А вот и самый вопиющий пример политически-правовой сегрегации. До сих пор не возбуждено уголовное дело в связи с убийством Романа Бондаренко. Власти отказываются начать хотя бы чисто формальную обязательную процедуру. И мы имеем правовой нонсенс: убийство есть, а уголовного дела нет. Зато возбуждено уголовное дело в отношении врача, обнародовавшего медицинский документ, который опроверг ложь властей, будто Роман был пьян. А также привлечена к уголовной ответственности журналистка TUT.BY Катерина Борисевич, опубликовавшая этот документ. Власти взяли новый рубеж надругательства над правом. Осталось пришить всем противникам Лукашенко желтую звезду на одежду, как делали нацисты в отношении евреев.





Новые санкции Запада





Судя по всему, в странах Запада происходит медленная переоценка ситуации в Беларуси. Сразу после жестких политических репрессий режима Лукашенко в первые дни после выборов ЕС и США ввели санкции, которые можно назвать символическими. Это были визовые ограничения плюс запрещение финансовых операций в отношении ближайшего окружения Лукашенко. Там все еще оставались иллюзии, что он сам хоть и диктатор, но является защитником суверенитета Беларуси от российской экспансии.





Теперь, как можно предполагать, эти иллюзии рассеялись. Сжигание официальным Минском всех мостов в отношениях с Западом и призыв к Путину ввести российские войска для защиты власти Лукашенко все расставили по своим местам. ЕС и США созревают для введения экономических, возможно, секторальных санкций в отношении белорусского режима. На днях американская Палата представителей одобрила «Акт о демократии, правах человека и суверенитете Беларуси». Документ расширяет полномочия президента США по введению санкций в отношении правящего здесь режима. Евросоюз заявил о подготовке третьего пакета санкций против официального Минска, под которые могут попасть не только государственные компании, но и бизнесмены и частные фирмы, связанные с Лукашенко.





Возрос политический вес номенклатуры





Любопытные процессы происходят в высших эшелонах власти. Только несколько штрихов.





На совещании 16 ноября Лукашенко призвал парламент и правительство взять на себя больше полномочий и решить государственные проблемы, которые он теперь вынужден решать сам. Интересный поворот. Ибо до сих пор все происходило с точностью до наоборот. Лукашенко забирал себе все полномочия.





В чем причина такого кульбита? До сих пор Лукашенко апеллировал к народу, получая его поддержку, через голову всех государственных институтов. Это позволяло ему держать правящую номенклатуру в «черном теле». А теперь ситуация радикально поменялась. В последние месяцы не народ, а номенклатура, госаппарат стал главной опорой власти Лукашенко. Их политический вес возрос. Лукашенко это почувствовал. Он понимает, что высшее чиновничество хотело бы получить соответствующее влияние на принятие политических решений. Потому и прозвучало это предложение.





Но для Лукашенко это скорее игра, имитация. Дело не только в том, что он не собирается никому передавать даже толику власти, ибо это противоречит его натуре. Проблема глубже. Для перераспределения полномочий между другими государственными органами такие органы должны существовать в реальности, а не только номинально. Парламент должен быть избран народом, а не назначен. Это кто, Маша Васильевич будет решать государственные задачи?





Должно быть не техническое правительство, как сегодня, а самостоятельный орган, опирающийся на парламентское большинство. Ибо, глядя на тех чиновников, которые тупо записывают каждое слово Лукашенко, трудно представить их государственными деятелями.





Должен быть независимый суд





Ничего подобного в стране нет. За 26 лет в Беларуси реально функционировал только институт президента. Все остальные органы существовали лишь номинально, как простые ретрансляторы. В итоге мы имеем политическую пустыню. И сейчас в этой пустыне Лукашенко хочет, чтобы что-то начало расти. Для перераспределения полномочий нужно изменить всю систему.





Почетные отставки





Еще один сюжет на тему возросшей роли номенклатуры. В отставку отправлен еще один руководитель силовой структуры. Юрий Сенько освобожден от должности председателя Государственного таможенного комитета и назначен послом в Китай. Очень знаменательно, что с начала белорусской революции Лукашенко перетасовал чуть ли не весь руководящий состав силового блока. Он отправил в отставку госсекретаря Совета безопасности (дважды), председателя КГБ, председателя Комитета государственного контроля, генерального прокурора и министра внутренних дел.





Примечательно, что в последнее время сначала идет сообщение о назначении чиновника на новый, как правило, более низкий пост, а уже потом — об увольнении его с прежней ответственной должности. Так было с бывшим госсекретарем Совбеза Валерием Вакульчиком, министром внутренних дел Юрием Караевым и его заместителем Александром Барсуковым. И теперь такую же операцию проделали с Юрием Сенько. Почему так? Это еще раз подтверждает, что Лукашенко сейчас сильно зависит от лояльности топ-номенклатуры. Поэтому информация об отставке маскируется информацией о новом назначении. Чтобы соломку подстелить.





Назначение в прошлом высоких чиновников — бывшего генерального прокурора Александра Канюка, бывшего госсекретаря Совета безопасности Андрея Равкова, бывшего председателя Государственного таможенного комитета Юрия Сенько послами соответственно в Армению, Азербайджан и Китай является определенной демонстрацией. Номенклатура должна видеть, что Лукашенко не бросает ее высокопоставленных представителей, они получают почетную отставку.





Разговор «Наташи» и «Димы»





Грандиозным скандалом прошедшей недели стало обнародование в телеграм-каналах аудиозаписи телефонных разговоров людей, голоса которых похожи на приближенных Лукашенко. 18 ноября в сети появилась запись телефонного разговора, на которой, как предполагают, могут звучать голоса председателя федерации хоккея Дмитрия Баскова и упоминаемого в похищении убитого Романа Бондаренко Дмитрия Шакуты. 19 ноября была ообнародована аудиозапись, на которой звучат голоса, похожие на голоса Баскова и пресс-секретаря Лукашенко Натальи Эйсмонт.





Разговор «Наташи» и «Димы» – это поистине документ эпохи. Содержание переговоров очень неприятно, саморазоблачительно для властей. Удар пришелся в яблочко, режим пребывает в ступоре, шоке. Это видно по реакции Лукашенко. Он был растерянным, пообещал сказать правду на следующей неделе. Иначе говоря, властям понадобится целая неделя, чтобы подготовить версию, которая выглядела бы правдоподобно и обелила бы людей, голоса которых слышны на аудиозаписях.





Но в современную эпоху оказаться на несколько дней впереди противника — значит выиграть информационную войну. А анонсированная через неделю версия, думаю, мало кого заинтересует.





Не стал бы строить предположения о том, кто записывал и сливал аудиозаписи телефонных разговоров. Более интересно их содержание, ибо голоса и стилистика речи предполагаемых собеседников оставляют мало сомнений в их истинности.





Итак, что мы узнали из этих записей, если они верны? Что федерация хоккея Беларуси, а также хоккейная команда президента — это не только про хоккей. Это «крыша» для боевой группировки, созданной для расправы с оппонентами Лукашенко. На фоне обсуждения переноса чемпионата мира по хоккею 2021 года из Беларуси в другую страну эта информация очень актуальна.





Еще один важный вывод. Белорусскую оппозицию долгое время описывали словами классика: узок круг этих революционеров, страшно далеки они от народа. То же самое теперь можно сказать о ближайшем окружении Лукашенко. Только слово «революционеры» следует заменить словом «реакционеры».





Лукашенко недавно говорил, что в Минске создано 500 дружин, которые по дворам проводят «зачистку», срезают бело-красно-белые флаги и пр. Так вот, сейчас из этих телефонных разговоров следует, что дружина-то всего одна. И состоит она из приближенных к Лукашенко людей. «Порядок» во дворах столицы наводят пресс-секретарь президента, отвечающая за идеологическую работу в государстве, председатель федерации хоккея, замминистра внутренних дел стоит «на шухере». И все это под личным контролем начальника службы безопасности президента, главы МВД. Причем последний, как следует из обнародованной аудиозаписи, разговаривал по поводу «операции» «понятно с кем». Кто мог быть выше тогдашнего министра, можно легко догадаться. Иначе говоря, кроме ближайшего окружения Лукашенко, заниматься грязным делом в стране просто некому.









Теперь о моральной стороне всей этой истории. Итак, люди из ближайшего окружения Лукашенко нашли нетривиальный способ развлечения. Участники операции считают ее приключением, приколом. Так, поездить по городу под охраной милиции, потусоваться, «побалдеть», заправившись вином «Массандра», подаренным российским послом. Как удачно заметили в социальных сетях, «дворня стала ездить в народ на сафари». Это такая эстетика дворянской лакейской.





А тех, кто будет сопротивляться, то, по словам женщины, голос которой на записи, их следует «забирать» и «паковать». «В багажник», — как заметил ее собеседник. Все это с веселым смехом. На фоне убийства Рамана Бондаренко это выглядит особенно зловеще.





Сегодня даже трудно представить, какая моральная бездна, какое дно нравственной мутации этого режима откроется после его краха.





Что показал новый формат протеста





Воскресная акция протеста 22 ноября прошла в новом формате. Протестовали локально по микрорайонам. Прежде всего, следует отметить, что смена тактики была вынужденной, она произошла под влиянием того, что в прошлые разы в Минске не получилось собраться в одном месте, ибо ОМОН всячески этому препятствовал. Фактически, граждане вернулись к тому формату, который имел место в исторические дни 9-11 августа. Тогда тоже протест был локальным.





Некоторые предварительные выводы. Плюсы нового формата:





— легче добраться до места сбора, не нужно далеко ехать или идти. Прекращение работы метро и другого общественного транспорта не сильно повлияло на массовость акции. К ней могли присоединиться и более пожилые люди, для которых многокилометровые марши являются нелегким испытанием;





— такой формат создает больше трудностей для ОМОНа. Ему нужно постоянно перемещаться, искать место сбора людей, которые быстро меняют локации;





— в результате задержанных стало меньше, чем обычно.





Но есть и минусы:





— сложно подсчитать, сколько людей на самом деле вышло на акцию;

— не всем удалось найти свою колонну;





— у протестующих нет ощущения всеобщего единения, впечатления, что «своих» много, что они — большинство.