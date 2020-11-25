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В Беларуси обновляется нагрудный знак членов Национального собрания

Александр Лукашенко подписал указ №438. В соответствии с ним основывается нагрудный знак депутата Палаты представителей и члена Совета Республики Национального собрания.


 
Обновленные знаки будут нести изображение государственного флага. Надпись на них заменяется с «Парламент Республики Беларусь» на «Парламент Беларуси». «Так она лучше читается», — утверждается в сообщении пресс-службы президента.

Также концентрические рельефные лучи, выходящие из верхнего левого угла, заменены плавным переливом эмали с темного на более светлый тон красного и зеленого цветов.

Новые нагрудные знаки получат депутаты Палаты представителей и члены Совета Республики следующего восьмого созыва.
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