В Беларуси обновляется нагрудный знак членов Национального собрания
Александр Лукашенко подписал указ №438. В соответствии с ним основывается нагрудный знак депутата Палаты представителей и члена Совета Республики Национального собрания.
Обновленные знаки будут нести изображение государственного флага. Надпись на них заменяется с «Парламент Республики Беларусь» на «Парламент Беларуси». «Так она лучше читается», — утверждается в сообщении пресс-службы президента.
Также концентрические рельефные лучи, выходящие из верхнего левого угла, заменены плавным переливом эмали с темного на более светлый тон красного и зеленого цветов.
Новые нагрудные знаки получат депутаты Палаты представителей и члены Совета Республики следующего восьмого созыва.
09:06 25/11/2020
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