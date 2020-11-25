Премьер-министром Литвы избрана Ингрида Шимоните









Так, кандидатуру Шимоните поддержали 62 депутата парламента при 10 голосах «против» и 41 воздержавшемся.





Шимоните должна в течение 15 дней сформировать состав правительства и представить его на утверждение президенту Литвы. После этого правительство и его программа будут представлены на утверждение парламенту.





На пост премьера Ингриду Шимоните предложила правоцентристская коалиция (консерваторы, либералы и Партия свободы), имеющая в парламенте 73 мандата из 141.