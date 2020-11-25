+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Премьер-министром Литвы избрана Ингрида Шимоните

Парламент Литвы одобрил кандидатуру 46-летней Ингриды Шимоните на пост премьер-министра.


Об этом сообщает Delfi.

Так, кандидатуру Шимоните поддержали 62 депутата парламента при 10 голосах «против» и 41 воздержавшемся.

Шимоните должна в течение 15 дней сформировать состав правительства и представить его на утверждение президенту Литвы. После этого правительство и его программа будут представлены на утверждение парламенту.

На пост премьера Ингриду Шимоните предложила правоцентристская коалиция (консерваторы, либералы и Партия свободы), имеющая в парламенте 73 мандата из 141.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Михаил Пастухов
Референдум-96 и его последствия
Анатолий Лебедько
Мы запускаем спонсорство!
Александр Томкович
Протесты не сдулись. “Стокгольмский синдром в...
Павел Знавец
Война с исчадием ада.
Владимир Подгол
Хобби полковника Карпенкова и дирижера Финберга...
Александр Волчанин
Чернобыльцы готовы к диалогу. Не готовы чиновники...
Людмила Мирзаянова
ПУСТЬ НАУКА ВЗДРОГНЕТ!


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]