



Вкратце по новой тактике воскресных маршей, пишет телеграм-канал "Рефлексия и реакция".





Тактика показала себя более эффективной и относительно безопасной для участников протеста, показала что возможно вовлечение людей кому раньше было тяжело ходить в центр. Такая тактика "размазала" ресурсы силовиков и не позволила их в сконцентрировать в одном месте. Всем хорошая тактика, за исключением двух моментов:





1. Поскольку нет видео огромной колонны, то резко возрастает роль медиа для протестующих. Ведь протест это не что иное как производство новой серии медийного продукта "ничего не успокаивается в Беларуси". Здесь нужна работа лоббистов в медиа, чтобы клепать яркие ролики, которые покажут действительно массовость сего действа, а не то что два района где-то вышло и пошумело. И если со стотысячной толпой такое решается просто таймлапсом, то здесь надо реально работать с массивом видео и делать эффектный продакшн, затем его продвигать в медиа. Пока это все выглядело мощно лишь внутри актива протеста, внешняя реакция отсутствовала или была слабой.





2. Такая тактика чревата задержанием относительно большого числа сторонних людей. В общем, по-другому никак этой тактике противостоять невозможно чем объявлять негласный комендантский час в районах и хватать всех. Попавшие под замес случайно с высокой долей вероятности станут сторонниками протеста, но часть людей может испугаться просто выходить из дома. Это определённым образом новый уровень репрессий, очередной имиджевый удар по режиму. Но принцип "капля камень точит" работает в обе стороны: одна сторона постоянно под прессом дипломатии и протеста, другая под прессом силовиков.