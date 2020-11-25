Самое-пресамое днище

Против врача, который уважает законы физики, медицины и морали возбуждено уголовное дело. Беларуская инквизиция требует, чтобы он публично признал Землю плоской, а солнце – спутником Земли.





Против журналистки, которые уважает правду, факты и мораль возбуждено уголовное дело. Беларуская инквизиция требует, чтобы она публично отказалась от документа в пользу фейка, от правды в пользу лжи, от морали в пользу срама.





Молодой парень вышёл к себе во двор, увидел, как срезают ленточки, спросил, был избит, попал в руки праворазрушителей, попал в кому и умер. Был убит. Никого не арестовали. Никаких значимых телодвижений многочисленных органов по защите жизни граждан, по восстановлению справедливости.





Журналисту отказывают в возбуждении уголовного дела, хотя ему праворазрушители сломали две руки. Нет оснований.





Свидетели - омоновцы на суде признают, что задержали не того человека, но судья выносит ему приговор: «15 суток ареста».





Ученики в школе на переменах поют песни. Музыканты поют песни людям во дворах. За это на них заводят административные дела по статье 23.34 КоАП — «участие в несанкционированном мероприятии».





Преподаватель университета гуляла с собакой, сделала замечание силовику – её запихали в автозак, хотя у неё двое несовершеннолетних детей.





Молодой парень едет на велосипеде по набережной. Его останавливают праворазрушители, избивают. Суд признаёт его виновным.





Уличные музыканты играли «Перемен». Задержали, арестовали, дали 12 и 13 суток ареста.





Останавливается работа операционных блоков больниц - некому работать.





IT-страна, которая зарабатывала миллиарды долларов, рассыпается под дубинами, патронами, автозаками и тюремными сроками для генераторов благополучия – IT-шников.





Студенты поют в стенах университета – их пакуют в автозаки, дают сроки и выгоняют из вузов. Преподаватели заступаются за студентов, за честь университета – их забирают, осуждают и увольняют.





Тысячи людей, молодые и старики, известные и обыкновенные, богатые и бедные, женщины и мужчины описывают пытки, зверства в милицейских участках и тюрьмах, показывают фото, видео и медицинские справки (снятие побоев) – следственные органы не находят оснований для возбуждения уголовных дел.





Дети начали играть в ОМОН. Это когда пять мальчиков нападает на девочку и дубасят её. «Наводить порядок» стало значить применять гранаты и слезоточивые газы против людей во дворах. Чтобы неповадно было чай пит и песни петь. Оскорбления, шельмование истории и людей официальными СМИ – это «приглашение к диалогу».





Белорусская власть сегодня – это the дно-est. Она отрицает, что 2 + 2 = 4. Она отрицает то, что число π = 3,14, потому что это может быть провокация Запада. Белорусские праворазрушители ставят под сомнение, что в одном метре 100 сантиметров, а в одном часе 60 минут, потому что это может не понравится начальству.





Объективно – это не законы физики, химии и математики, это не «0» - это «0» и не может одновременно быть «4». Для белорусских властей объективно – это решения трёхбуквенных органов, которые находятся в зданиях с табличкой «суд». Плевать на адвокатов, факты, документальные показания, свидетелей, логику, здравый смысл и мораль. Во главе угла – насилие, оскорбление, унижение и циничная ложь.





На фоне этого А. Лукашенко создаёт республиканский центр патриотического воспитания молодежи. Титушек для наведения порядка на улице уже подготовили. Профсоюзы на борьбу с инакомыслием бросили. Идеологов против «фашистов», мордоворотов, «проституток» и прочей столичной мрази настропалили.