Члены Круглого стола демократических сил во вторник провели пресс-конференцию, на которой обсудили тему уголовного преследования участников несанкционированных массовых мероприятий, конституционные реформы и ряд новых инициатив, передает корреспондент Sputnik.





"В конце января пройдет Всебелорусское народное собрание, где, возможно, вынесут на общественное обсуждение проект Конституции либо каких-то поправок. Наше учреждение выступает за проведение амнистии для людей, осужденных по "протестным" статьям. Если сказать юридическим языком, если мы окажемся на собрании в качестве делегатов, то выступим с и инициативой освободить от уголовной ответственности так называемый политзаключенных", – отметил политолог и учредитель КСДС Юрий Воскресенский.





По его словам, такая амнистия может стать символом обновления политического и правового поля Беларуси – она никогда не применялась. "Но и в стране не было таких чрезвычайных условий – когда страну раскачивают и изнутри, и извне. Хотим, чтобы все группы, в том числе оппозиционные, поддержали эту инициативу", – сказал он.





"Мы будем просить Палату представителей, Совет республики, президента о проведении амнистии всех лиц, находящихся в списке политических заключенных или являющисися обвиняемыми", – добавил Воскресенский.

Он подчеркнул, что во время одного из выступлений на ТВ продемонстрировал более 70 страниц с предложениями в Конституцию, которые ему прислал адвокат Марии Колесниковой Илья Салей.









"Несмотря на то, что та сторона пошла в отказ, подтверждено каждое действие и инициатива. Взаимодействие между властью и оппозицией уже начинается, но идет очень тяжело. Немудрено: стороны обижены друг на друга, есть недоверие. Но тем не менее мы верим, что по итогу некоторого времени нам придется разговаривать. И к этому моменту мы разработаем некий алгоритм и докажем, что с властью можно вести диалог и в правовом поле решать определенные вопросы", – отметил глава КСДС.





Одной из главных тем круглого стола был вопрос о возбуждении уголовных дел против участников массовых мероприятий.





"Наш опрос в соцсетях показал, что белорусское общество сейчас больше всего волнует этот момент. Производство уголовных дел потребляет ресурсы государственной системы, вырывает людей из производственной деятельности или учебного процесса, рост количества уголовных дел служит основанием для призыва введения экономических санкций со стороны оппозиции. Мы уверены, что люди, которые мирно выражают свою позицию, не должны подвергаться уголовному преследованию. Естественно, речь не идет о тех, кто сопротивляется работникам силовых структур, призывает к насилию, порче имущества", – констатировал политолог.

Начать диалог

Круглый стол демократических сил, по словам Воскресенского, призывает обе стороны противостояния уйти от ультимативной позиции и сделать шаги в сторону национального диалога.





"Он (диалог) возможен за круглым столом, а не на улице, поэтому давайте договариваться и обсуждать – нам жить в одной стране", – добавил Воскресенский.

Он подчеркнул, что новая структура (КСДС) ведет не только диалог власти с КС и различными структурами оппозиции, но и с правозащитниками. Позицию единого правозащитного сообщества, который неформально возглавляют Белорусско-Хельсинкский комитет и правозащитный центр "Весна", озвучил бывший председатель наблюдательного совета Технобанка, а ныне глава правозащитной комиссии КСДС Владислав Коцаренко.





Глава правозащитной комиссии КСДС Владислав Коцаренко

© SPUTNIK

"Призываем представителей правоохранительных органов не задерживать и применять спецсредства в отношении участников несанкционированных массовых мероприятий только за факт их участия в протестах. Все возможные ситуации разрешать путем диалога и переговоров. Требуем от следственных органов и органов прокураторы беспристрастного расследования всех фактов применения силы и спецсредства в отношении демонстрантов. Считаем важным процесс реформирования Конституции, однако эффективный диалог по внесению поправок возможен в случае деэскалации ситуации в стране. В случае назначения референдума его проведение должно быть организовано новым составом ЦИК, поскольку старый состав дискредитировал себя в глазах общественности", – сказал Коцаренко.





По словам председателя Белорусской республиканской коллегии адвокатов Виктора Чайчица, сейчас в Беларуси наблюдается тенденция, когда люди не хотят слышать и слушать друг друга.





Виктор Чайчиц

© SPUTNIK





"И как бы государство ни старалось обсуждать какие-то вопросы с членами оппозиционных структур, отдельных людей это раздражает. Изменения в Конституцию необходимы, она как живой организм, которая может и должна меняться. И то что люди сейчас обсуждают, это правильно, потому что на основании основного закона будут строятся и другие нормативные акты. Если в Конституции будут вопросы, направленные на гуманизацию в обществе, разве это плохо?" – сказал он.











