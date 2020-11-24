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Протесты - это не только красивая картинка, на которой море людей. В Беларуси нашли способ держать власть в постоянном напряжении

Снение экспертов

Протесты - это не только красивая картинка, на которой море людей. В Беларуси нашли способ держать власть в постоянном напряжении
Фото: belsat.eu
Руководитель Центра политического анализа и прогноза (Варшава) Павел Усов в комментарии UDF.BY отметил, что ему непросто дать оценку новой форме протестов с точки зрения ее задач.

Если основная цель в том, чтобы изменить позицию власти, то, по его мнению, вряд ли она может быть достигнута через локализацию протестов.

«Если речь идет о росте уровня протестов в Минске то, к сожалению, на мой взгляд, новая форма не будет способствовать и этой задаче. Локализация не способствует расширению протестов в масштабе города. К тому же после локализации может быть будет непросто поднять людей на выход на центральные площади», – сказал Усов.

Другое дело, если задача заключалась в сокращении количества задержаний во время протестов. Если неделю назад силовики задержали более 1200 человек, то в минувшей воскресенье в несколько раз меньше – более 300.

Какие еще достоинства Усов видит в новой тактике протестующих?

«Смысл маршей заключался в психологическом воздействии на власть. Стратегической целью было принудить Лукашенко к диалогу. Но раз она не была достигнута массовыми акциями по всей стране, то пришлось переформатировать задачи на защиту очагов протеста и на то, чтобы держать власти в напряжении, постоянно принуждать ее к каким-то действиям. Протест является единственный фактором сдерживания режима от тотальных репрессий в стране», – считает Усов.

Кроме того, локальные марши протеста дают возможность продолжать активную деятельность альтернативным политическим силам.

«Протесты даже на локальном уровне поддерживают имидж Светланы Тихановской и внимание к ней. Как только протесты утихнут, начнется ослабление влияния и активности не только ее, но и Координационного совета, и Народного антикризисного управления (НАУ). Только протест создает энергию для деятельности этих политических субъектов», – полагает Усов.

«Радует, что люди не сдаются и настроены на дальнейшую борьбу»

Единый кандидат от оппозиции на президентских выборах-2001 Владимир Гончарик в комментарии UDF.BY отметил, что смена протестующими тактики напрашивалась давно.

«Силовое давление на демонстрантов с каждым разом усиливалось, количество задержаний росло. Пошли разговоры, что протесты затихают. А новая форма выступлений это мнение опровергла. Главное, что показали акции в воскресенье: протест не ослабевает, как бы кому-то не хотелось убедить людей в том, что дескать все идет к концу. Люди по-прежнему возмущены и требуют новых выборов без Лукашенко», – сказал Гончарик.

Но видит он и очевидный минус новой формы протестов.

«Конечно, больше впечатляет картинка, когда движется единая огромная колонна, а не пусть и много, но небольших», – считает Гончарик.


На что, по его мнению, больше шансов: что новая форма протестов поможет росту их массовости или что силовики подавят локальный акции?

«Конечно, силовики будут приспосабливаться к новой тактике демонстрантов, но параллельно будут изобретаться и новые формы протестов», – полагает Гончарик.

При этом он констатировал:

«Власть пока, к сожалению, не воспринимает любые формы давления. Наверное, продолжится ставка на силовое подавление протестов. Но радует, что люди не сдаются и настроены на дальнейшую борьбу».

Но Гончарик видит и абсурдность действий власти.

«Они занимаются с моей точки зрения бессмысленной борьбой, срезая те же бел-красно-белые ленточки. Эта борьба не только бессмысленна, но и выматывающая для власти», – отметил Гончарик.
Павел Янукович
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