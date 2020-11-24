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Президент Литвы заявил о намерении и впредь поддерживать гражданское общество Беларуси

Литовский президент Гитанас Науседа заявил, что Литва активно поддерживает гражданское общество Беларуси и будет делать это в будущем.

"Литва активно поддерживает гражданское общество Беларуси, борющееся за демократические ценности и права человека. Мы видим, что существующая ситуация не меняется, пишет interfax.by. К сожалению, и далее режим жестоко расправляется с мирно протестующими гражданами, несколько недель назад был жестоко убит молодой протестующий Роман Бондаренко", - цитируются в пресс-релизе администрации президента слова глава государства.

Это заявление последовало за онлайн-беседой Неуседы с экс-кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской.

"Наша помощь белорусскому народу, его борьбе за свободы возникает из опыта и тяжелых исторических уроков. Нашим моральным долгом является помощь гражданскому обществу, ведь когда-то мы были одним государством, разделяли общую историю", - добавил он.

Администрация президента Литвы отмечает, что глава государства заверил Тихановскую в том, что его страна всегда активно будет поднимать вопросы прав человека в Беларуси на международных площадках, будет выступать за право белорусского народа свободно выбирать представителей своей власти на честных выборах.

В Беларуси уже более трех месяцев продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция не признала объявленных властями результатов выборов, считает их сфальсифицированными. Протестующие требуют отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.
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