Роман Бондаренко", - цитируются в пресс-релизе администрации президента слова глава государства. "Литва активно поддерживает гражданское общество Беларуси, борющееся за демократические ценности и права человека. Мы видим, что существующая ситуация не меняется, пише т interfax.by. К сожалению, и далее режим жестоко расправляется с мирно протестующими гражданами, несколько недель назад был жестоко убит молодой протестующий", - цитируются в пресс-релизе администрации президента слова глава государства.





Это заявление последовало за онлайн-беседой Неуседы с экс-кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской.





"Наша помощь белорусскому народу, его борьбе за свободы возникает из опыта и тяжелых исторических уроков. Нашим моральным долгом является помощь гражданскому обществу, ведь когда-то мы были одним государством, разделяли общую историю", - добавил он.





Администрация президента Литвы отмечает, что глава государства заверил Тихановскую в том, что его страна всегда активно будет поднимать вопросы прав человека в Беларуси на международных площадках, будет выступать за право белорусского народа свободно выбирать представителей своей власти на честных выборах.





В Беларуси уже более трех месяцев продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция не признала объявленных властями результатов выборов, считает их сфальсифицированными. Протестующие требуют отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.



