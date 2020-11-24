Сатанисты-протестующие и Лукашенко под анафемой. С кем же Бог?

Ну, с богом!

Азарёнок: протестующие показали сатанинский символ

«Майдан в Украине начинался с кощунства. Голая активистка фемен в Киеве спилила православный крест. Очень скоро тысячи крестов выросли на могилах убитых на Донбассе», — заявил 21 ноября ведущий СТВ Григорий Азарёнок в передаче «Тайные пружины политики» (кстати, почему на фоне передачи в студии шестерёны, а не пружины?). А затем провёл параллель с событиями в Беларуси.





«Вчера в Минске был осквернен православный храм, — продолжил Азарёнок, рассказывая о похоронах Романа Бондаренко. — Тысячи людей пришли к божией обители. Вместо слов о Христе, вместо тихого молитвенного молчания и созерцания они вбросили вверх пальцы, показав один из древнейших языческих сатанинских символов – вендетта, то есть кровная месть».





«Образ Беларуси — это святая преподобная Евфросиния Полоцкая. Созидатель и просветитель, — сказал Азарёнок, а затем сравнил святую со Светланой Тихановской: — Нынешняя мать белорусской революции не похожа на нее. Под пудрой и гримом, из-под света софитов еле-еле виднеется цифра 666».





Примечательно, что жеста «виктори» не чурается и Александр Лукашенко.





Простая белоруска: журналист TUT.BY — Сатана, а протестующие — сатанисты

Азарёнок не первый, кто считает протестующих слугами дьявола. Еще 25 августа на Youtube-канале TUT.BY появился видеоролик, снятый во время протестов возле Комаровского рынка. На видео брюнетка в розовой куртке поделилась своим мнением с журналисткой TUT.by:





«Это безумие! Мы должны приходить сюда и смотреть на вас! Уходите от нас! Уходите, Cатана! Вы – сатанисты, вот вы кто! Са-та-на!»





Журналистка спросила: «Почему?» На вопрос попаталась ответить подруга женщины: «Потому что вы манипулируете…»





Но ей не удалось закончить мысль, ее перебила активная брюнетка:





«Потому что правда — это бог, а мы за правду! Вы навязали нам идею, что нас меньшинство! Мы православные люди! Мы любим бога и мы едины!.. Те люди, которые там ходят, они ничего не понимают! Потому что креста нет! На вас есть крест Божий? Нету! Идите отсюда. <…> Позор! Вы крещеные долларом. А мы любим Бога! Посмотри на небо!» — сказала женщина и ушла в толпу.









Тем временем в Нью-Йорке. Лукашенко отлучили от церкви и предали анафеме

Руководитель Белорусской Автокефальной Православной церкви архиепископ Святослав Логин во время богослужения в Соборе святого Кирилы Туровского в Нью-Йорке объявил анафему «бывшему президенту Александру Лукашенко — диктатору, убийце и мучителю народа белорусского», передает «Радио Свобода».





«Призываем тех, кто все еще служит его сатанинской власти, не подчиняться преступным приказам, потому что в противном случае вас ждут проклятия ваших потомков в земной жизни и ад в небесной жизни», — говорится в тексте, который озвучил прихожанам Архиепископ Святослав Логин.





Белорусская автокефальная православная церковь — название нескольких неканонических религиозных организаций, объявивших себя автокефальной (то есть независимой) церковью Белоруссии и белорусской диаспоры. C 1944 года церковь в эмиграции.





Святослав Логин

Священнослужители осудили разрушение мемориала Бондаренко.

Прокуратура пожурила

Пресс-секретарь Белорусской православной церкви Сергей Лепин высказался о разрушении народных мемориалов памяти Романа Бондаренко:





«Зачем это глумление над портретами убиенного, над цветами в его память, зачем это сатанинское попрание лампад и иконок, борьба с импровизированным мемориалом во дворе его дома, вдоль дорог?..»

А католик, викарий Минско-Могилевской архиепархии епископ Юрий Кособуцкий назвал разрушение мемориала «попыткой уничтожить весь благородный, чистый, свет, который есть у нашего народа».





На эти слова негативно отреагировал Лукашенко. После чего генпрокуратура Беларуси обоим вынесла предупреждения.

Главы католической и православной церквей осудили насилие. Теперь они за границей

Главу Католической церкви Тадеуша Кондрусевича 31 августа не пустили в Беларусь из Польши. Накануне, 27 августа, он потребовал расследовать «неадекватные» действия силовиков у Красного костела, когда они заблокировали в храме часть демонстрантов и прихожан. А 15 августа призвал белорусские власти прекратить насилие и освободить всех задержанных. В середине ноябре стало известно, что готовится закон о лишении белорусского гражданства (что пока запрещено Конституцией). Кондрусевич до сих пор за границей.





А 25 августа Священный синод Русской православной церкви освободил митрополита Минского и Заславского Павла от должности экзарха всея Беларуси. До этого, 14 августа, Павел обратился к белорусскому президенту Александру Лукашенко с просьбой остановить насилие в стране.





Новым главой БПЦ впервые стал уроженец Беларуси — епископ Борисовский и Марьингорский Вениамин. Который 2 ноября встретился с Лукашенко, а 7 ноября также заявил, что православная церковь осуждает всякое беззаконие, всякое насилие и неправду. Вениамин сохраняет свой пост.



